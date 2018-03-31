Обзор московских событий в СМИ за 31 марта

«Коммерсантъ». Учебникам есть чему поучиться В Госдуме призвали ужесточить ответственность за ошибки в школьных пособиях. ссылка

«Коммерсантъ». От «Суммы» не зарекайся Зиявудин Магомедов допрошен по делу о хищениях. ссылка

«Известия» . Что изменится в жизни россиян с 1 апреля Индексация пенсий, весенний призыв и лотерейные билеты не для всех. ссылка

«Газета.ru» . Весна по-московски: после снега пойдет дождь Апрель все же принесет в Москву долгожданную климатическую весну. ссылка

Московский комсомолец ». «Родители бросались с кулаками»: как проходила учебная эвакуация в торговом центре Трагедия в «Зимней вишне» ничему не научила москвичей. ссылка

«Московский комсомолец». Московские пожарные: «Чтобы выбить стену понадобилось бы 2,5 часа» Столичные огнеборцы опровергли мнение «коллеги» о способе спасения людей в Кемерово . ссылка

Комсомольская правда ». Ускоряют ли выделенки движение на улицах Москвы Корреспондент «КП» проверил, сколько времени займет один и тот же путь на личном транспорте и общественном. ссылка

«Комсомольская правда». Выжить в центре Москвы — настоящий квест для людей со скромным достатком Бедные богатые пенсионеры, владельцы квартир за миллионы в престижном центре не могут позволить себе купить хлеб в здешних магазинах. ссылка

Московская правда ». Новая Москва продолжает строиться Благоустройство большей части территории Новой Москвы завершится в течение двух-трех лет. ссылка

«Вечерняя Москва». Речной вокзал планируют отреставрировать за три года Объект пополнит список отреставрированных за семь лет в столице зданий — всего в Москве за это время отреставрировали 1 тыс. 7 памятников архитектуры. ссылка

«Вечерняя Москва». Вручена миллионная социальная карта москвича Во флагманском офисе «Мои Документы», расположенном на Пресненской набережной, состоялось вручение миллионной социальной карты москвича на базе платежной системы «Мир». Ее получила жительница Центрального административного округа Москвы 33-летняя Алина Аджигитова. ссылка

«Вечерняя Москва». Портативный транспорт захватывает город Скоро на смену холодам и гололеду придет весенняя погода. А значит, передвигаться по городу можно будет с помощью так называемого портативного транспорта. ссылка