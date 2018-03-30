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«Известия»: в России упадут ставки по ипотеке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 2018 году российские банки продолжат активно выдавать жилищные ссуды, при этом темпы роста рынка замедлятся. Об этом пишет газета "Известия".
По данным издания, процентная ставка по ипотеке продолжит снижаться, но не так быстро, как в прошлом году. Как отмечают эксперты, к концу года она может достичь 7–8%.
При этом в марте 2018 года средняя ставка по ипотеке в топ-15 крупнейших банков России составляет 9,43% при покупке жилья на первичном рынке и 9,5% — на вторичном.
Ранее сообщалось, что ипотечная ставка может опуститься до 7% в ближайшие пару лет.
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