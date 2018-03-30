В России могут внедрить систему по снятию наличных в магазинах

"В каком-то смысле эти предложения, и то, что касается, снятия наличных, это функционал кассового аппарата. Мы создаем платформу для кассовых аппаратов и, естественно, создаем аппаратную среду для реализации этого функционала. Дальше возникает вопрос программного обеспечения. Как только появится модификация, которая позволит выдавать наличные, наши устройства, платежные терминалы, будут это поддерживать. Аппаратная часть к этому готова", — рассказал Карпов.

Ingenico уже создала подобный кассовый аппарат, он будет представлять собой мобильный платежный терминал со встроенным планшетом на базе операционной системы Android. Компания-продавец может загрузить в планшет необходимые для работы приложения из Google Play. Аппараты смогут поддерживать бесконтактные платежи по картам и по сервисам Android Pay, Samsung Pay, Apple Pay и другим.

По словам Карпова, малые и средние компании и банки уже проявили интерес к новому терминалу. Производство и поставки таких аппаратов начнутся в третьем квартале. Стоить они будут в среднем 600 евро без НДС в базовой комплектации. «Устройство станет физически доступным на рынке в третьем квартале этого года. Широко, я думаю, начнет внедряться, начиная с четвертого квартала», — сообщил он.

Компания Ingenico Group занимается производством и продажей POS-терминалов и платежных решений на их основе. Основана в 1980 году. Выручка компании по итогам 2017 года составила 2,5 миллиарда евро. Свою долю на российском рынке платежных терминалов компания оценивает в 52%.