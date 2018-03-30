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Освобожденных от службы россиян призовут в армию
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Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

Освобожденных от службы россиян призовут в армию 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Около трех тысяч человек, которые не смогли пройти срочную военную службу по состоянию здоровья, будут призваны весной этого года. Об этом газете «Красная звезда» сообщил временно исполняющий обязанности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский.
Речь идет о россиянах, освобожденных от призыва по состоянию здоровья, но позже улучшивших свое физическое состояние и пожелавших пройти службу в армии.
«29 декабря прошлого года президент России подписал федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане по достижении 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг», — сказал Бурдинский.
Он добавил, что существенно сократилось число россиян, призываемых в армию. Если прошлой весной в войска были направлены 142 тысячи новобранцев, то в предстоящую кампанию подлежат призыву 128 тысяч человек, что на 10 процентов меньше. По словам Бурдинского, это обусловлено увеличением в составе Вооруженных сил доли военнослужащих по контракту.
Весенний призыв стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. Он будет проводиться во всех субъектах страны, за исключением Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также ряда муниципальных образований Камчатского, Красноярского, Пермского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей, где призыв проводится только один раз в год.
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