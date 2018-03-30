Попытка взять кредит на выгодных условиях плохо закончилась для жителей Приморья

В полицию Уссурийска обратились двое граждан с сообщениями о том, что обманным путем у них похитили денежные средства, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю

Потерпевшие давали объявления в сети Интернет о намерении получить кредит на выгодных условиях. Им перезванивали якобы работники банка и просили оплатить пошлину за перевод денежных средств и расходы курьерской службы. После поступления денег на банковские счета злоумышленников они переставали выходить на связь. По факту мошенничества проводится проверка.

Полиция напоминает:

·не стоит пользоваться услугами неизвестных кредиторов в сети Интернет

·безопасно оформить кредит можно в финансовом учреждении при личном посещении.

·для совершения финансовых операций в сети Интернет пользуйтесь только проверенными сервисами.