Исследование: за последние 10 лет уровень заболеваемости туберкулёзом снизился на 43%

Уровень заболеваемости туберкулёзом снизился на 43% в период с 2008 по 2018 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российского общества фтизиатров (РОФ) Ирину Васильеву. Данная информация была получена после проведения исследования эпидемиологической ситуации сотрудниками Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения.

«Общая заболеваемость по сравнению с 2016 годом снизилась на 9,4%, с 2008 года, когда отмечался пик показателя (85,1 на 100 тыс. населения), снижение составило 43,2%. Смертность от туберкулеза за 12 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 17,3% (с 7,5 до 6,2 на 100 тыс. населения)», — рассказала Васильева.

Также, согласно данным исследования, отмечается, что к заболеванию склонны, в основном, лица в возрасте от 18 до 44 лет.