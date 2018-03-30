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Исследование: за последние 10 лет уровень заболеваемости туберкулёзом снизился на 43%
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Исследование: за последние 10 лет уровень заболеваемости туберкулёзом снизился на 43% 

RT на русском 1 час назад
Уровень заболеваемости туберкулёзом снизился на 43% в период с 2008 по 2018 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российского общества фтизиатров (РОФ) Ирину Васильеву. Данная информация была получена после проведения исследования эпидемиологической ситуации сотрудниками Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения.
«Общая заболеваемость по сравнению с 2016 годом снизилась на 9,4%, с 2008 года, когда отмечался пик показателя (85,1 на 100 тыс. населения), снижение составило 43,2%. Смертность от туберкулеза за 12 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 17,3% (с 7,5 до 6,2 на 100 тыс. населения)», — рассказала Васильева.
Также, согласно данным исследования, отмечается, что к заболеванию склонны, в основном, лица в возрасте от 18 до 44 лет.
Ранее газета «Известия» сообщала, что заболеваемость туберкулёзом в России за десять лет снизилась в полтора раза, при этом за последние три года — на 20%.
RT на русском: последние новости
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