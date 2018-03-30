Из вкладчиков в инвесторы: как мы ходили за финансовыми продуктами

На российском финансовом рынке достаточно много инструментов, вложив в которые можно заработать доходность выше, чем проценты по вкладу. Корреспондент Банки.ру отправился в поход по офисам банков, чтобы выяснить, какие инвестиционные продукты они предлагают своим клиентам.

А вот кому ИСЖ…

Мой маршрут пролегал через офисы нескольких банков около Таганской площади, а также Большой Якиманки и Даниловского района. Здесь расположились отделения кредитных организаций, входящих в топ-10 по активам. Легенду я выбрал такую: подходит к концу срок вклада, и теперь необходимо пристроить куда-то полтора миллиона рублей так, чтобы получить приличную доходность. Желательно двухзначную. Вклады и сертификаты не подходят.

Первым на пути оказался офис Бинбанка , двери которого были залеплены рекламным постером, предлагающим оформить дерзкий кредит на «крутые цели». Менеджер Артем (здесь и далее имена изменены. — Прим. Банки.ру) с ходу предложил вложить деньги в инвестиционное страхование жизни, пообещав доходность 12—17% годовых в зависимости от выбранной стратегии. Правда, тут же поправился, что гарантий никаких нет, поэтому прописать доходность в договоре не получится.

«Деньги вкладываются в акции крупных компаний или фармацевтику», — уточнил он. Впрочем, выяснилось, что есть и другой вариант.

«Можете разместить деньги в инвестиционную программу, по ее условиям уже через год вы имеете право забрать до 70% вложенной суммы. На оставшуюся «инвестиционную часть» будет начисляться доход, причем каждые полгода его можно зафиксировать. Например, если вы получили 16% годовых, то пишете заявление и дальше регулярно получаете 16% годовых на остаток на счете», — пояснил специалист. Он добавил, что хотя минимальный взнос для участия в этой программе составляет 3 млн рублей, но для меня могут сделать исключение и договориться с компанией-партнером на вдвое меньшую сумму.

Продуктовый виджет

ЮниКредит Банке такой план раскритиковали, предложив свой вариант ИСЖ. Эксперт по работе с состоятельными клиентами Вадим порекомендовал следующую схему: половину суммы я размещаю на депозит по ставке 7,8% годовых, а вторую половину — в программу «Ингосстраха» . Для наглядности он даже нарисовал мне схему, поясняющую, как я должен разложить свои накопления. Забрать деньги с вклада я могу уже через несколько месяцев, а вот с возвратом инвестиций придется подождать минимум три года.

«Мы инвестируем в золото, нефть, акции российских и европейских компаний. Портфель меняется в зависимости от ситуации на рынке», — рассказал эксперт ЮниКредит Банка. А вот вкладывать в стратегии, связанные с американскими бумагами, он не советовал.

«Вы же в курсе, что против нас ввели санкции? Так что все может быть», — загадочно произнес он.

Такие разные госбанки

В офисе Сбербанка у метро «Тульская» я испытал настоящее потрясение уже на входе. Информационный терминал, выдающий талончики в электронную очередь, был буквально окружен молодыми людьми в белых рубашках.

«Какой у вас вопрос?» — почти одновременно поинтересовались двое их них. Узнав, что вклады и депозитные сертификаты меня не интересуют, «белорубашечники» оживились. Их число даже прибавилось.

«Мы, конечно, можем вам дать талончик к операционисту, но боюсь, что там вы услышите ровно то же самое. Банк предлагает вклады и сертификаты», — сообщила менеджер, ее статус в банке был явно выше, чем у парней у терминала. Примерно такой же ответ ждал меня и в офисе на Таганке, но здесь одна из операционисток посоветовала посетить отделение, где есть специальная зона «Сбербанк Премьер».

Офис, в котором мне должны были помочь, ничем не отличался от стандартного: на входе привычно маячила очередь к банкоматам. Клиентский менеджер, к которой я наконец-то попал, отбившись от предложений открыть вклад под 5,5% годовых, пояснила, что мне необходимо подключить пакет «Сбербанк Премьер».

— Продукты с повышенной доходностью мы предлагаем не всем нашим клиентам. Необходимо инвестировать сумму от 500 тысяч рублей. Можете приобрести паи ПИФов нашей управляющей компании, также можно открыть ИИС. Можно открыть ИИС в брокерской и управляющей компании.

— Как? Сразу два? — удивился я.

— Да. Но необходимо держать там средства свыше трех лет, иначе придется заплатить комиссию УК в размере 2%, — предупредила менеджер.

В другом госбанке — ВТБ меня сразу отправили к консультанту. Консультант поинтересовался, какую сумму я готов вложить и на какой срок. Узнав, что у меня был опыт покупки ПИФов, посоветовал вложить деньги в ПИФ «ВТБ — Фонд казначейский».

— Эту стратегию мы обычно предлагаем начинающим. Это очень надежный фонд, потому что он покупает государственные бумаги. Доходность в среднем 10—12% годовых, — рассказал он. При этом инвестировать в фонды акций мой собеседник не советовал, пояснив, что есть риск того, что мне могут потребоваться деньги и придется продавать паи на невыгодных условиях. Для убедительности он даже нарисовал диаграммы, показывающие, как может меняться стоимость пая в разных типах фондов.

— А облигации — это точно надежно? Мало ли что через год-другой случится. Мне вот в одном банке про санкции рассказывали… — поинтересовался я.

— А при чем здесь санкции? — удивился менеджер. — Мы же вкладываем в российские облигации, и управляет портфелем российская УК. Так что санкции не повлияют.

Газпромбанке мне также предложили вложить деньги в ПИФ облигаций, заодно рассказав про все комиссии и риски.

«Это стабильный фонд. Он стабильно растет. У меня родители вложили деньги три года назад и не хотят выходить», — доверительно сообщила менеджер.

В Газпромбанке явно сделали ставку на более подготовленных клиентов. Уже на входе терминал предлагал выбрать интересующий продукт: ПИФ, ИИС, брокерское обслуживание, ИСЖ. Впрочем, как пояснили сотрудники банка, рассказать о каждом из них может любой операционист.

В офисе РСХБ меня ждал сюрприз: один из посетителей, явно пенсионного возраста, устроил настоящий скандал. Было слышно что-то про 5 тысяч рублей и про то, что он теперь никому не верит. Отдышавшись, агрессивный клиент внезапно присел рядом и рассказал, что буквально две недели назад вложил 200 тыс. рублей в один из ПИФов аффилированной с банком компании. Теперь передумал и решил забрать деньги. Оказалось, что за досрочный вывод средств он должен заплатить комиссию.

«В договоре никаких комиссий прописано не было», — уверял клиент.

Менеджер, к которой я попал на консультацию, разъяснила, что комиссии прописываются в правилах фондов, условия можно прочитать на сайте УК. Впрочем, в моем случае ее совет был вложить деньги в ИСЖ.

«Сейчас эти инструменты могут принести до 10—12% годовых. Клиенты, которые вложили деньги три года назад, неплохо заработали. По вкладу вы точно столько не получите», — рассказала менеджер банка.

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Между ПИФом и ИИС В Альфа-Банке появление клиента, интересующегося инвестициями, вызвало неподдельный энтузиазм. Консультант Ольга сразу взяла лист бумаги и принялась рассказывать о преимуществах ПИФов УК «Альфа-Капитал». Она предложила вложить часть денег в фонд «Облигации плюс», уточнив, что 70% его активов — в надежных государственных бумагах, а также купить паи технологического фонда. Последний, как подчеркнула консультант, способен принести доходность до 30%.

Принцип работы ПИФа Ольга описала так: людей уже не устраивает доходность депозитов, поэтому они инвестируют в ПИФы, за счет этого растут их активы и увеличивается доходность.

«Риски, конечно, есть, но вы пока можете купить паи на 100—200 тысяч рублей и посмотреть, как это работает», — посоветовала она. При этом честно рассказала, что придется заплатить комиссии управляющему.

Другой вариант, по словам Ольги, — открыть в банке индивидуальный инвестиционный счет и вложить деньги в одну из стратегий того же «Альфа-Капитала». «Разницы межу ПИФом и ИИС, в принципе, нет, кроме налогового вычета», — вынесла она короткий вердикт.

Промсвязьбанке разговор также зашел об инвестициях в ПИФы, однако в отличие от коллеги из «Альфы» менеджер Ксения посоветовала купить фонды акций и смешанных инвестиций.

— Сейчас рынок на спаде, поэтому удобное время для входа. В прошлом году рынок в начале года также «устаканивался», а потом с середины года начал расти. Советую вложить сейчас, и, думаю, к лету следующего года мы с вами неплохо заработаем, — пообещала она.

— А если рынок упадет? — осторожно спросил я.

— Могут быть «просадки», но не нужно паниковать, бежать снимать деньги. Как правило, потом все опять начинает расти. Нужно относиться к этому спокойно.

В завершение Ксения рассказала мне о комиссиях, которые придется заплатить, если вдруг я выведу деньги раньше чем через год. А потом огорошила загадочной фразой, что уже через несколько лет ПИФы «могут стать не актуальны».

— Это как? — удивился я.

— Ну, совсем они не исчезнут, но, скорее всего, их вытеснят более продвинутые продукты. Например, структурные ноты или ИСЖ, — поделилась Ксения своими мыслями.

банке «ФК Открытие» мне не стали предлагать ни инвестиционное страхование, ни ПИФы. Вместо этого старший персональный менеджер Екатерина попыталась составить для меня финансовый план. 60% денег, по ее словам, лучше держать в ликвидных инструментах — вкладах, карточных счетах и прочем. И только третью часть средств можно вложить в более рискованные активы. Еще 10%, по словам менеджера «Открытия», стоит оставить как «подушку безопасности». Для этого, например, можно принять участие в программе накопительного страхования.

Заодно Катя рассчитала, сколько я получу, если вложу заявленную сумму в банковский депозит, и сколько могу заработать, если прислушаюсь к ее рекомендациям. Итоговые суммы отличались почти в два раза.

«К сожалению, сейчас банковские вклады не способны защитить ваш капитал. Ведь цены растут в стране гораздо быстрее, чем официальная инфляция. Поэтому необходимо вкладывать часть денег в более доходные инструменты, например ИСЖ или ИИС», — пояснила она.

Резюме эксперта

Я попросил прокомментировать предложения, которые озвучили мне сотрудники кредитных организаций, генерального директора консалтинговой компании «Эмкварта. Персональный советник» Наталью Смирнову

«Консультанты часто предлагают продукты, не спрашивая про цели и параметры клиента. И в итоге консервативно настроенному человеку могут продать ПИФ акций, а того, кто готов рискнуть, уговаривают вложить 100% средств в ИСЖ. При этом не учитывается текущий портфель клиента. А может быть, у него уже 80% активов в ПИФах акций? Зачастую прибыль банка или компании ставится во главу угла: скажем, клиенту вместо портфеля ОФЗ через ИИС могут предложить ИСЖ. С точки зрения комиссий это выгодно финансовой компании, но клиенту может принести меньший доход. Нередко консультанты плохо ориентируются в продуктах».

Смирнова рекомендует клиенту самому объяснять сотруднику банка свои цели, срок, на который он готов вложить деньги, а также пожелания по риску и ожидаемой доходности, оговаривать возможность частичного снятия и пополнения. Кроме того, по словам эксперта, нужно обязательно поинтересоваться размером комиссий (в том числе за досрочное расторжение договора) и тем, какие налоги придется заплатить с дохода, а также оценить риск банкротства страховой компании (брокера, управляющей компании). В ряде случаев, особенно это касается ИСЖ, надо требовать договор с описанием стратегии.

Мои выводы

Лично для себя после диалогов с банковскими консультантами я сделал несколько выводов.

Во-первых, если вы рассчитываете, что в банке вам сразу расскажут про все возможные способы инвестировать деньги, то это не так. Чаще всего специалист сосредоточен на каком-то одном-двух продуктах. Возможно, они ему просто нравятся. Или в этот инструмент вложили деньги его знакомые. Поэтому в идеале перед походом банк стоит изучить, что он предлагает клиентам, на его веб-сайте. Уже при общении с консультантом можно будет задать интересующие вопросы. Это, кстати, облегчит задачу и вам, и ему. Согласитесь, что рассказать за 10—15 минут обо всех тонкостях и подводных камнях инвестиций невозможно.

Во-вторых, уровень информированности менеджеров в разных отделениях может отличаться. Как и их пристрастия. Один может быть апологетом ПИФов, а другой — просто следовать букве инструкции и предлагать, например, ИСЖ. Поэтому лучше не полениться и посетить разные офисы, а потом сопоставить, что говорили вам консультанты. В случае с ИСЖ или ПИФами еще стоит уточнить условия у самого страховщика или управляющей компании. Иногда (как в случае со Сбербанком) нужно уточнить, в какие именно отделения банка вам стоит обратиться, чтобы получить исчерпывающую информацию.

В-третьих, если менеджер уверяет вас в высокой надежности и доходности продукта, то лучше дополнительно узнать об этом из других источников. Например, почитать специализированные СМИ (тот же сайт Banki.ru) или посмотреть, что пишут на форумах. Система «знакомый подсказал» может не сработать. Просто потому, что условия на рынке меняются, и то, что приносило доход вчера, сегодня уже не актуально. Не стоит также доверять банку, страховой или управляющей компании только на том основании, что за ними присматривает регулятор. Истории с забалансовыми вкладами тому пример. Поэтому стоит проверить финансовое состояние компании — партнера банка, узнать, кто акционеры. Если этой информации на сейте нет или вам показалось, что компания недостаточно полно раскрывает сведения о себе, лучше не рисковать.

И наконец, в-четвертых, во многих случаях в банк стоит приходить, только если вы точно знаете, во что хотите инвестировать. Консультанты далеко не всегда готовы составить для вас персональный финансовый план, зачастую их цель — просто продать продукт.

Главное, что необходимо понять, — насколько вы готовы рискнуть. Наталья Смирнова советует консервативным инвесторам выбирать ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные бонды выпуска 2017 и далее (чтобы получить льготу по налогу на купонный доход) максимально надежных компаний. «Лучше, если это не субординированные, не конвертируемые облигации и их дата погашения совпадает с моментом, когда вам, возможно, потребуются деньги», — говорит она. Если в ближайшие три года потребности в этих средствах не будет, то можно открыть ИИС (о преимуществах ИИС можно прочитать здесь) и вложить до 400 тыс. рублей, остальное разместить через брокерский счет, с которого всегда можно забрать часть средств. При желании без риска попробовать заработать побольше можно еще добавить структурные продукты с полной защитой капитала и/или FTD (структурные продукты, привязанные к облигациям и выплачивающие купон, если по бумагам не будет допущен дефолт).

Если инвестор готов на риск, то, по словам Смирновой, деньги можно направить, например, в дивидендные акции — «голубые фишки». «Если нет желания в этом разбираться и вы готовы инвестировать от 2—3 лет, то можно приобрести ETF акций. Если хочется торговать поактивнее, то можно использовать роботов и/или стратегии автоследования. И также открыть ИИС», — заключает эксперт.