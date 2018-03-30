Заемщикам вдвое сократят срок возврата денег за страховки

При досрочном погашении потребительского кредита у заемщика будет 14 дней, в течение которых он может потребовать вернуть часть денег за страховку. Если заемщик при оформлении кредита стал участником коллективного страхования (в этом случае страхователем выступает банк), то он должен будет заявить о таком праве в течение 10 дней с момента досрочного погашения кредита. Это следует из последней опубликованной версии законопроекта Минюста о возврате заемщику части денег за страховку при досрочном погашении кредита.

Обновленную версию законопроекта в понедельник обсуждал совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, сообщил «Ведомостям» его участник. Этот вопрос значился и в повестке к заседанию 19 марта, опубликованной на сайте совета.

Первоначальный вариант законопроекта предусматривал 30 и 25 календарных дней соответственно. Несмотря на сокращение срока, ключевое условие этого требования остается: деньги возвращаются, лишь если в период действия договора не было страхового случая. Тогда часть денег за полис возвращается «пропорционально времени, в течение которого действовало страхование».

Минэкономразвития в заключении на законопроект отмечало, что поскольку комиссия банка за продажу страховок при оформлении кредита может превышать 90%, то в документе надо уточнить: возврату подлежит не только часть стоимости страховки, но и уплаченная банку комиссия.

Сейчас заемщику при досрочном погашении кредита зачастую отказывают в возврате части денег за не истекший период страхования, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Страховщики ссылаются на пункт Гражданского кодекса, по которому вопрос возврата денег за страховку относится к договорному регулированию, при этом договоры такую возможность, как правило, не предусматривают. А суды чаще всего отказывают заемщику в требованиях на возврат денег за страховку, так как считают, «что интерес заемщика в страховании его жизни и здоровья сохраняется и после досрочного» погашения кредита.

Совет при президенте концептуально поддержал проект закона, но высказал ряд замечаний. Одно из них — более точно прописать виды страхования, которые затронет новелла. Кроме того, один член совета пишет, что по текущей редакции проекта заемщики находятся в неравном положении: заемщику-страхователю дается 14 дней, а участнику коллективного страхования — 10. «Целесообразно унифицировать срок действия права заемщика заявить требование о возврате суммы страховой премии», — говорится в заключении одного из членов совета.

Как возвращают деньги

Возврат части денег за страховой полис при досрочном погашении кредита практикуется страховщиками уже сейчас, такая практика действует в «Ингосстрахе» , утверждает его начальник управления по работе с банками Роман Варламов . По его данным, сейчас 7–8 заемщиков из 10, досрочно погасивших кредит, обращаются за возвратом части денег за страховку.

Сергей Кузьменков. Законопроект требует уточнения — каким образом будет возвращаться комиссионное вознаграждение, которое составляет значимую часть премии, говорит управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования группы «Ренессанс страхование» Артем Искра. Он говорит, что сейчас страховщик платит банку комиссионное вознаграждение от 70 до 95% за продажу страхового продукта вкупе с кредитом. Кроме того, при расчете суммы, подлежащей возврату, будут учитываться расходы страховщика на ведение дела, говорит вице-президент ВСК