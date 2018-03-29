Япония решила упростить визовый режим с Россией

Япония решила упростить систему выдачи виз российским гражданам, сообщает Inforeactor со ссылкой на консульство в Хабаровске . Ранее существовало правило, согласно которому визы россиянам выдавались только в том случае, если гарантом выступала японская турфирма. С начала лета 2018 года получить туристическую визу можно будет только при поездке, финансируемой за свой счёт, без наличия гаранта.

В течение некоторого времени применялись обе схемы, что привело к путанице в административных процедурах. По словам представителей консульства, поэтому было решено отменить такую практику.