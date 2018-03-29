Ещё
Япония решила упростить визовый режим с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Япония решила упростить визовый режим с Россией 

RT на русском 50 минут назад
Япония решила упростить систему выдачи виз российским гражданам, сообщает Inforeactor со ссылкой на консульство в Хабаровске. Ранее существовало правило, согласно которому визы россиянам выдавались только в том случае, если гарантом выступала японская турфирма. С начала лета 2018 года получить туристическую визу можно будет только при поездке, финансируемой за свой счёт, без наличия гаранта.
В течение некоторого времени применялись обе схемы, что привело к путанице в административных процедурах. По словам представителей консульства, поэтому было решено отменить такую практику.
Nation News ранее сообщало, что Санкт-Петербург принял рекордное число туристов в 2017 году.
RT на русском: последние новости
Силуанов рассказал о преимуществах введения механизма индивидуального пенсионного капитала Голикова рассказала о социальных пособиях в России В РАН прогнозируют, что доходы россиян в 2018 году вырастут на 6%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на высылку дипломатов из РФ174
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара132
В Волоколамске введут режим ЧС57
Российские радары не заметили израильских истребителей745
RT прекращает вещание в Вашингтоне74
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение