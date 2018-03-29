«Ромир»: дисконтными картами владеют 84% россиян

Дисконтными картами владеют 84% россиян, а еще 56% — накопительными, подарочные карты имеются у 18% респондентов. Таковы данные исследования компании «Ромир».

Наиболее популярными являются карты продуктовых магазинов — ими пользуются 90% владельцев. Более двух третей (67%) владельцев используют карты магазинов бытовой техники электроники. Шесть из десяти опрошенных имеют карты магазинов одежды (61%), парфюмерии и косметики (59%). Чуть более половины обладателей карт используют их в магазинах обуви (55%) и спортивных товаров (55%). В вопросе лояльности в связи с наличием карты голоса распределились почти поровну с небольшим перевесом — 52% против 46% — в пользу тех, кто все же старается хранить верность именно тем сетям и магазинам, карты которых у них имеются в наличии. Говоря о размере скидки, которая могла бы обеспечить лояльность к магазину—эмитенту карты, более четверти россиян готовы довольствоваться десятипроцентной скидкой. Каждый третий требует скидку в 15—20%, а каждый четвертый претендует на скидку в 25% и выше.

Таким образом, по сравнению с периодом шестилетней давности общая доля россиян, владеющих скидочными и накопительными, почти не изменилась. Поменялось лишь распределение между количеством владельцев накопительных и дисконтных карт. Так, с 2012 года число обладателей скидочных карт немного уменьшилось, а доля обладателей накопительных карт, наоборот, увеличилась. Возможно, это связано, в том числе, и с изменением политики торговых сетей, которые теперь предпочитают использовать не обычные скидочные карты, а накопительные.

Отдельно отметим, что, несмотря на любовь россиян к скидкам, доля тех, кто не пользуется никакими картами магазинов за последние шесть лет значительно выросла — с 3% до 12%. С одной стороны, может сказываться карточная усталость — россияне больше не хотят использовать карты торговых сетей, т.к. не видят особой выгоды для себя. С другой стороны, в последнее время ритейл предлагает такое количество промо и скидок, что и без специальной карты магазина можно приобрести товары по выгодным ценам.

Стоит отметить, что по сравнению с ситуацией прежних лет на сегодняшний момент карты продуктовых магазинов получили большее распространение. В 2012 году доля их владельцев составляла всего 64%, а в 2006 — 53%. Зато за шесть лет немного снизилась доля обладателей карт магазинов БТЭ — с 74% в 2012 году до нынешних 67%. Распространенность карт магазинов одежды и обуви, а также косметики и парфюмерии с момента последнего опроса практически не изменилась.