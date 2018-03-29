Ещё
«Ромир»: дисконтными картами владеют 84% россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ромир»: дисконтными картами владеют 84% россиян 

Банки.ру 52 минуты назад
Дисконтными картами владеют 84% россиян, а еще 56% — накопительными, подарочные карты имеются у 18% респондентов. Таковы данные исследования компании «Ромир».
Наиболее популярными являются карты продуктовых магазинов — ими пользуются 90% владельцев. Более двух третей (67%) владельцев используют карты магазинов бытовой техники электроники. Шесть из десяти опрошенных имеют карты магазинов одежды (61%), парфюмерии и косметики (59%). Чуть более половины обладателей карт используют их в магазинах обуви (55%) и спортивных товаров (55%). В вопросе лояльности в связи с наличием карты голоса распределились почти поровну с небольшим перевесом — 52% против 46% — в пользу тех, кто все же старается хранить верность именно тем сетям и магазинам, карты которых у них имеются в наличии. Говоря о размере скидки, которая могла бы обеспечить лояльность к магазину—эмитенту карты, более четверти россиян готовы довольствоваться десятипроцентной скидкой. Каждый третий требует скидку в 15—20%, а каждый четвертый претендует на скидку в 25% и выше.
Таким образом, по сравнению с периодом шестилетней давности общая доля россиян, владеющих скидочными и накопительными, почти не изменилась. Поменялось лишь распределение между количеством владельцев накопительных и дисконтных карт. Так, с 2012 года число обладателей скидочных карт немного уменьшилось, а доля обладателей накопительных карт, наоборот, увеличилась. Возможно, это связано, в том числе, и с изменением политики торговых сетей, которые теперь предпочитают использовать не обычные скидочные карты, а накопительные.
Отдельно отметим, что, несмотря на любовь россиян к скидкам, доля тех, кто не пользуется никакими картами магазинов за последние шесть лет значительно выросла — с 3% до 12%. С одной стороны, может сказываться карточная усталость — россияне больше не хотят использовать карты торговых сетей, т.к. не видят особой выгоды для себя. С другой стороны, в последнее время ритейл предлагает такое количество промо и скидок, что и без специальной карты магазина можно приобрести товары по выгодным ценам.
Стоит отметить, что по сравнению с ситуацией прежних лет на сегодняшний момент карты продуктовых магазинов получили большее распространение. В 2012 году доля их владельцев составляла всего 64%, а в 2006 — 53%. Зато за шесть лет немного снизилась доля обладателей карт магазинов БТЭ — с 74% в 2012 году до нынешних 67%. Распространенность карт магазинов одежды и обуви, а также косметики и парфюмерии с момента последнего опроса практически не изменилась.
Банки.ру: последние новости
Набиуллина: ЦБ ставит перед собой задачу появления длинных денег АСВ начинает выплату 1,2 млрд рублей страховки вкладчикам банка «Кредит Экспресс» Совкомбанк снизил ставки по ряду программ потребкредитования
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские радары не заметили израильских истребителей733
В Волоколамске введут режим ЧС48
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов417
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара24
Россию накроют природные катаклизмы4
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение