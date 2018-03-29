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Панов: добыча 2017 года полностью компенсирована
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Панов: добыча 2017 года полностью компенсирована 

Вести.Ru 10 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Вся государственная программа в России построена таким образом, чтобы компенсировать объемы добычи, которые в течение года были реализованы компаниями-недропользователями, рассказал гендиректор АО «Росгеология» Роман Панов. По словам Панова, именно государство формирует запрос на обеспечение минерально-сырьевой базы, поэтому добытые в 2017 году объемы углеводородов были компенсированы в полном объеме. Всего по итогам 2017 года прирост составил 2,2 млрд тонн условного топлива, а полиметаллическая группа продемонстрировала 100%-ный прирост, причем, как отметил Панов, такой прирост был предусмотрен госпрограммой. В условиях корректировки программы финансирования на 10-15% от плановых значений 2014 года приходится делать акцент на наиболее ликвидных металлах, у которых наибольший экспортный потенциал — золото, алмазы, на эту группу приходится до 70-75% от общего объема финансирования, отметил глава «Росгеологии». Как писали «Вести. Экономика», Панов ранее заявлял, что ежегодно с 2014 года объемы финансирования геологоразведки снижались в среднем на 15%. В общем итоге доля снижения относительно плановых объемов работ, предусмотренных программой по воспроизводству минерально-сырьевой базы, составила около 30%. «Эта разница существенна, она не могла не отразиться на результатах воспроизводства минерально-сырьевой базы», — отметил он.
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