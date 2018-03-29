Ещё
Индикатор пособий и дотаций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индикатор пособий и дотаций 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В эфире сетевого вещания «ВМ» эксперты обсудили, какой должна быть оптимальная потребительская корзина.
В начале разговора эксперты определили, зачем нужно такое понятие — «потребительская корзина».
— На самом деле для граждан она имеет опосредованное значение — за исключением тех, кто живет за чертой бедности, — говорит старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина. — Это синтетический инструмент учета. То есть определяется минимум потребностей человека в еде, услугах и необходимых расходах, чтобы его могло поддержать государство. Это своеобразный градусник, индикатор. Все, кто опускается ниже индекса корзины, могут рассчитывать на помощь. Также к этому показателю привязываются прожиточный минимум и вся система субсидий, выплат, компенсаций и льгот. Например, начисляются стипендии, доплаты к пенсиям москвичей и прочее.
Размер потребительской корзины в каждом регионе свой. Так, по словам гендиректора Московской международной бизнес-ассоциации Александра Борисова, средний показатель потребительской корзины в стране — 14 тысяч рублей. В Москве — порядка 18 тысяч рублей. Самая низкая потребительская корзина в Саратовской области — 12 тысяч рублей, а самая высокая на Камчатке — 24 тысячи. Пересматривается продовольственная корзина один раз в пять лет. И сейчас как раз подошло время ее обновить.
— Продовольственная корзина составлена по принципу 50 на 50, — говорит политолог Георгий Федоров. — То есть половина этой суммы идет на еду, продукты, а вторая половина распределяется на услуги и необходимые траты. Я согласен, что продовольственная корзина — это определенный финансовый инструмент расчета дотаций и пособий. Но, например, в ней не отражается ежегодный рост тарифов ЖКХ и прочее. Соответственно, по стандарту москвич может прожить на 18 тысяч, а в реальности оказывается, что этого мало.
— Также сегодня в продовольственной корзине не учитываются индивидуальные потребности человека, — говорит врач-диетолог Елена Соломатина. — Если ко мне придет человек и, показывая список потребительской корзины, скажет, что у него такая структура потребления, я этого не одобрю.
— Если сравнить потребительскую корзину в СССР и сегодняшнюю, то не в нашу пользу будет все, — рассказывает Александр Борисов. — Сегодня мы проигрываем почти по всем важнейшим для жизни и здоровья параметрам. Мясо в СССР было 84 килограмма в год на душу населения, сейчас 58 кг. Рыбы было 20 кг, а стало 18 кг. По куриным яйцам было 280 штук в год — стало 210 и прочее. Поэтому когда будет пересматриваться потребительская корзина, надо, чтобы к этому вопросу было подключено как можно больше людей.
Также эксперты сошлись во мнении, что необходимо отходить от структуры 50 на 50. В развитых экономиках доля продовольствия в потребительской корзине — 20–22 процента, а общий набор позиций — от 300 до 500. У нас тоже необходимо увеличить позиции со 150 до 300 и выше, а также расширить список культурных потребностей (музеи, театры, кино) и включить в корзину интернет и другие блага цивилизации.
СПРАВКА
Потребительская корзина — это набор продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг, которые необходимы для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Рассчитывается потребительская корзина исходя из указаний, принятых Федеральным законом № 421 «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», принятым 3 декабря 2012 года.
Вечерняя Москва: последние новости
Обнародован рейтинг городов, которые дешевле всего посетить на весенних каникулах Прощайте, рогатые! Москвичи заключили в феврале на 82 процента больше ипотечных сделок, чем в прошлом году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов261
Российские радары не заметили израильских истребителей629
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»117
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово296
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня9
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение