Индикатор пособий и дотаций

В эфире сетевого вещания «ВМ» эксперты обсудили, какой должна быть оптимальная потребительская корзина.

В начале разговора эксперты определили, зачем нужно такое понятие — «потребительская корзина».

— На самом деле для граждан она имеет опосредованное значение — за исключением тех, кто живет за чертой бедности, — говорит старший научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина. — Это синтетический инструмент учета. То есть определяется минимум потребностей человека в еде, услугах и необходимых расходах, чтобы его могло поддержать государство. Это своеобразный градусник, индикатор. Все, кто опускается ниже индекса корзины, могут рассчитывать на помощь. Также к этому показателю привязываются прожиточный минимум и вся система субсидий, выплат, компенсаций и льгот. Например, начисляются стипендии, доплаты к пенсиям москвичей и прочее.

Размер потребительской корзины в каждом регионе свой. Так, по словам гендиректора Московской международной бизнес-ассоциации Александра Борисова , средний показатель потребительской корзины в стране — 14 тысяч рублей. В Москве — порядка 18 тысяч рублей. Самая низкая потребительская корзина в Саратовской области — 12 тысяч рублей, а самая высокая на Камчатке — 24 тысячи. Пересматривается продовольственная корзина один раз в пять лет. И сейчас как раз подошло время ее обновить.

— Продовольственная корзина составлена по принципу 50 на 50, — говорит политолог Георгий Федоров . — То есть половина этой суммы идет на еду, продукты, а вторая половина распределяется на услуги и необходимые траты. Я согласен, что продовольственная корзина — это определенный финансовый инструмент расчета дотаций и пособий. Но, например, в ней не отражается ежегодный рост тарифов ЖКХ и прочее. Соответственно, по стандарту москвич может прожить на 18 тысяч, а в реальности оказывается, что этого мало.

— Также сегодня в продовольственной корзине не учитываются индивидуальные потребности человека, — говорит врач-диетолог Елена Соломатина . — Если ко мне придет человек и, показывая список потребительской корзины, скажет, что у него такая структура потребления, я этого не одобрю.

— Если сравнить потребительскую корзину в СССР и сегодняшнюю, то не в нашу пользу будет все, — рассказывает Александр Борисов. — Сегодня мы проигрываем почти по всем важнейшим для жизни и здоровья параметрам. Мясо в СССР было 84 килограмма в год на душу населения, сейчас 58 кг. Рыбы было 20 кг, а стало 18 кг. По куриным яйцам было 280 штук в год — стало 210 и прочее. Поэтому когда будет пересматриваться потребительская корзина, надо, чтобы к этому вопросу было подключено как можно больше людей.

Также эксперты сошлись во мнении, что необходимо отходить от структуры 50 на 50. В развитых экономиках доля продовольствия в потребительской корзине — 20–22 процента, а общий набор позиций — от 300 до 500. У нас тоже необходимо увеличить позиции со 150 до 300 и выше, а также расширить список культурных потребностей (музеи, театры, кино) и включить в корзину интернет и другие блага цивилизации.

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