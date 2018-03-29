Гендиректор книжного холдинга: мы продаем не книги, а образ жизни

Дегустация вин, фотовыставки, тематические лекции и другие культурные мероприятия — вот зачем современная китайская молодежь ходит в книжные магазины. «Книжные магазины теперь это не просто магазины, это своего рода салоны, общественные места, где люди могут отдохнуть и расслабиться», — говорит Гао Хэнжуй.

Рост расходов на досуг и популярность интернет-изданий отразилась на деятельности книжных магазинов, — для того чтобы выжить, они превращаются в «культурные центры» и «литературные салоны». Так, сеть книжных магазинов CITIC Books, принадлежащая Международной китайской инвестиционной корпорации, предлагает своим клиентам дополнительные услуги и продукцию, — в продаже магазина не только книги, но и гаджеты, дроны, мобильные телефоны. Магазины сети также предоставляют эксклюзивные услуги по персонифицированному подбору книг в соответствии с возрастом и интересами читателей.

"В книжных магазинах теперь продают не только книги, по сути, они продают образ жизни", — отмечает гендиректор CITIC Books Фан Си.

Брендовые книжные магазины также пытаются обрести свою нишу на рынке. Один из магазинов в Гуанчжоу на юге Китая больше напоминает бутик, где продаются дизайнерские аксессуары и предметы искусства, а также отведено специальное пространство для чтения. В Пекине работает книжный салон, где хозяева разводят кошек. Кошатники и просто те, кому импонируют эти симпатичные животные, могут приятно провести время за чашечкой кофе и с интересной книгой в компании любимцев.

А самый красивый в Китае книжный магазин находится в живописном городе Ханчжоу . Впечатляющая подборка книжной продукции выставлена в залах, дизайном которых занималась модная в Китае студия XL-MUSE. В самом центре обустроен драматично оформленный уголок для чтения, ключевым элементом которого является цилиндрические стеллажи книжных новинок и бестселлеров. Само пространство имеет округлые очертания, если не сказать — шарообразную форму, что придает атмосфере особый медитативный характер. Цикличность и бесконечность пространства ощущается почти физически. Вид сверху поражает воображение. Кажется, что это не книжный магазин, а космическая капсула или студия для съемок фантастического фильма.

Изменения в книжных магазинах отражают основные тенденции во всей экономике страны

Войдя в магазин, читатели попадают в коридор с темными и светлыми деревянными полками на стеллажах по обеим сторонам. Оригинальные люстры на стеклянном потолке визуально «вытягивают» пространство.

Далее следует уютный зал для посетителей, здесь мягкий свет, поставленные в ряд столики делят помещение на две части, освобождая проходы к стеллажам вдоль стен.

Все лучшее — детям! В детском отделе каждый испытывает желание вновь вернуться в далекое детство. Зал детской литературы оформлен невероятно креативно: карусель, железная дорога, корабль — все это книжные полки, на которых представлено огромное количество современной литературы и классики всех жанров.

В другом зале вертикальные книжные стеллажи изображают деревья, среди которых можно гулять бесконечно, выбирая себе книгу по душе. Интерьер дополнен удобными сиденьями, чтобы посетители могли почитать понравившуюся книгу в приятной обстановке.

Книжные магазины теперь не просто магазины, это своего рода салоны, общественные места, где люди могут отдохнуть и расслабиться

Стимулом к трансформации книжных магазинов послужили изменения в структуре потребления, теперь традиционным книжным магазинам все сложнее угодить запросам искушенных покупателей. «Не так давно право решать, какую продукцию выпускать на рынок, полностью принадлежало крупным компаниям, — говорит председатель CITIC Group Чан Чжэньмин. — Однако те времена давно прошли, модель потребления изменилась, теперь главное — это желания и запросы потребителя».

"Изменения в книжных магазинах отражают основные тенденции во всей экономике страны", — считает Чан Чжэньмин.

Меры китайского правительства по стимулированию культурного сектора привели к увеличению расходов на культуру. В период «13-й пятилетки» (2016-2020 гг.) Китай намерен превратить культуру в «опору» национальной экономики. Местные власти также оказывают поддержку традиционным книжным магазинам, в том числе в виде премий и налоговых льгот. Государственная поддержка и растущий спрос создают наиболее благоприятные условия для инновационного развития издательств и магазинов.