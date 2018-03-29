Теневая экономика России переходит на безнал под присмотром Сбербанка

Теневая экономика России , охватывающая почти половину всех работников в стране, нашла прибежище в самом неожиданном месте.

Около одного триллиона рублей (17 миллиардов долларов), прошедших в прошлом году через систему онлайн-платежей ПАО «Сбербанк» , пришлось на регулярные перечисления денег между клиентами и рядом счетов, сообщил «Блумберг» старший управляющий директор крупнейшего российского банка Михаил Матовников . По его словам, это говорит об использовании сервиса для коммерческой деятельности.

Даже при том, что более детальная разбивка недоступна, часть этих средств очевидно ушла на обслуживание «неформального» сектора, заявил он.

Доля российских транзакций из категории «прочее», большую часть из которых составляют платежи с карты на карту, выросла в прошлом году на 77%. Примерно две трети из них прошли через Сбербанк. Таким образом, преемник советской сберегательной кассы, где в настоящий момент хранят свои сбережения более 80% россиян, неминуемо превращается в воронку, куда стекаются денежные потоки серого бизнеса.

Безналичная выгода

По словам Егора Григоренко, московского партнера компании «Бэйн и Ко» (Bain & Co), теневая экономика переходит в цифровой режим по всей России. «Это происходит потому, что транзакционные издержки и операционные риски при использовании онлайн-каналов в последние годы значительно снизились по сравнению с наличностью. Кроме того, скромные платежи, связанные с малым бизнесом, редко когда попадают во внимание налоговых властей», — объясняет он.

Безвыходное положение

Для правительства, давно намеревавшегося положить конец теневой экономики, составляющей по разным оценкам свыше трети национального ВВП, рост прозрачности — своего рода «уловка 22». Хотя новое цифровое измерение и проливает свет на деятельность, в противном случае оставшуюся бы незадокументированной, заодно повышается риск пресечения операций не более опасных, чем сдача квартир в аренду или оплата услуг репетиторов и нянь.

Министерстве финансов , перед которым отчитывается налоговая служба , возросшую популярность переводов денег между физическими лицами комментировать не стали. Отказалась от комментариев и пресс-служба Сбербанка.

«В интернете регулярно муссируются слухи, будто бы налоговая держит эти переводы на карандаше, — заявил Матовников, — но было бы лучше, если бы налоговики никакого давления не оказывали, иначе все эти средства резко перейдут в наличность».

Покуда Россия медленно восстанавливается от сильнейшей рецессии нового века, миллионы россиян нашли прибежище в теневой экономике, которую Международный валютный фонд (IMF) определяет как «деятельность, скрываемую от официальных властей по финансовым, регуляционным и институциональным причинам».

В прошлом году частью теневого рынка труда стали 33 миллиона людей или 45% трудоспособного населения России, что означает 40-процентный рост по сравнению с 2016 годом, как следует из соцопроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации

«Экосистема» Сбербанка

Удобство карточных платежей вкупе со вседоступностью Сбербанка оказывается непреодолимым даже для людей, которые в нормальных условиях предпочитают не оставлять следов.

Это вполне сочетается с амбициями главного исполнительного директора Сбербанка Германа Грефа преобразовать его из простого кредитора в технологическую компанию, рулящую целой «экосистемой» с плацдармом в нефинансовых отраслях.

И, тем не менее, по мере падения процентных ставок в России, Сбербанк начал все больше полагаться на рост комиссионных сборов — в прошлом году доход от них вырос на 13% и составил 394 миллиарда рублей. По данным Сбербанка, операции по картам стали основным источником дохода от комиссий, взимаемых с клиентских счетов.

Денежные переводы в «неформальном» секторе из тоненького ручейка выросли в мощный поток, который при этом все равно бледнеет в сравнении с полным объемом цифровых транзакций в стране с самым большим в Европе количеством интернет-пользователей. Даже если вычесть операции по снятию средств и отплате счетов в магазинах, эта сумма в прошлом году составила 19 триллионов рублей.

До последнего банка

Сбербанку и так уже пошла на руку чистка недокапитализированных кредиторов, проведенная Центробанком : по мере того как все больше финансовых услуг переводится в цифровой формат, он становится фактически монополистом.

Это не устраивает остальных конкурентов, таких как TCS Group Holding Plc. Глава второго по величине эмитента кредитных карт в России, более известного как Тинькофф Банк, жалуется на участившиеся просьбы перевести деньги на сбербанковскую карту в таких бытовых ситуациях, как оплата ресторанного счета.