В России вырастет пособие по безработице

Пособие по безработице вырастет спустя 10 лет

Последние 10 лет пособие по безработице в России , которое представляет собой элемент защиты населения и является гарантией государства по предоставлению социальной поддержки, остается низким: его минимальный размер составляет 850 рублей, максимальный — 4 900 рублей. На этом фоне крайне низкая и сама безработица — ее уровень, по данным Росстата, снизился в феврале до 5% с 5,2% в январе. Министерство труда инициирует закон, который бы повысил пособие, а также улучшил бы эффективность социальной поддержки безработных граждан и стимулировал их к активному поиску работы. Предполагается, что правовая норма начнет работать уже с 2019 года.

Разумеется, повышение пособия — позитивный сигнал, так как его размер не просто не пересматривался начиная с 2009 года, но даже не корректировался в соответствии с инфляцией, напоминают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Это понимают и в Минтруде. В настоящее время пособие по безработице не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума, подчеркивают в министерстве. Именно из-за низкого уровня пособия безработные граждане и не встают на учет в органах соцзащиты, объясняют эксперты. Теперь главный вопрос — получится ли увеличить пособие хотя бы до прожиточного минимума.

Позитивно, но невнятно

Тимур Нигматуллин. Планы повышения пособия по безработице в России — позитивная новость и в социальном, и в макроэкономическом плане, считает аналитик "Открытие Брокер"

"К текущему моменту работа органов занятости сильно дискредитирована. В частности, из-за низкого объема выплат и неэффективности механизмов трудоустройства в органах занятости не регистрируется подавляющее число потерявших работу", — объясняет он, напоминая, что даже прожиточный минимум для трудоспособного населения сейчас составляет 10,6 тысячи рублей.

Так, по методике МОТ в РФ в январе 2018 насчитывалось 3,9 миллиона безработных.

"Для сравнения: на учете в органах занятости состояли лишь 900 тысяч человек, из них 700 тысяч человек получали пособие по безработице", — говорит он.

Таким образом, государство тратит огромные средства на поддержание неэффективной инфраструктуры органов занятости и, при этом, фактически не имеет возможности контролировать безработицу, замечает Нигматуллин.

Елена Варшавская. Пособие по безработице не пересматривалось уже около 10 лет, причем оно даже не корректировалось на инфляцию, говорит профессор кафедры управления человеческими ресурсами ВШЭ

"Пособие не пересматривалось в соответствии с уровнем инфляции, я уже не говорю про что-то другое. Хотя уже в то время оно было низким. Сейчас оно вообще не имеет почти никакого значения для регистрации человека на бирже труда и в службах занятости", — поясняет она.

Эксперт добавляет, что исключением могут быть села и малые города. "Там оно еще как-то может выступать стимулом для регистрации. Минтруд эта ситуация очень даже устраивает. Меньше зарегистрированных безработных, показатели хорошие", — отмечает она.

В целом, по словам Варшавской, повышать пособие, безусловно, необходимо, однако многое зависит от коэффициента. "Повысить можно и на 5%, и 50%. И это совершенно разные ситуации", — добавляет она.

Влияние на макропоказатели

Последние данные по безработице при в общем-то стабильном числе работающих сограждан — порядка 72 миллионов человек, а также тренд на снижение общей рабочей силы позволяют однозначно говорить о высокой потребности в трудовых ресурсах, говорит руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева

"Представляется, что на фоне упомянутого снижения числа безработных, сколь бы то ни было существенного влияния на экономические показатели, на инфляцию, рост собственно пособий по безработице не должен оказать", — говорит она.

А вот тот фактор, что на фоне снижения безработицы статистика фиксирует рост реальных зарплат населения, как раз создает инфляционные риски, добавляет она.

Нигматуллин считает, что скорее всего, повышение выплат и инвестиции в развитие органов занятости потребую дополнительного финансирования из бюджета, но положительный эффект в том числе на рост занятости позволит компенсировать их за счет увеличения налоговых поступлений. "Помимо этого, при прочих равных, произойдет спад социальной напряженности и, вероятно, немного ускорятся темпы роста ВВП", — говорит он.

Статистика

Согласно данным Росстата, в феврале 3,8 миллиона россиян в возрасте 15 лет и старше, или 5% рабочей силы классифицировались как безработные, при этом в государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных были зарегистрированы 800 тысяч человек, в том числе 700 тысяч получали пособие по безработице.

Численность рабочей силы в феврале составила 75,8 миллиона человек, или 52% от общей численности населения страны. В феврале 2017 года безработица в России составляла 5,6%.