Программа поддержки потребительского спроса прошла большинство согласований

Отвечая на вопросы в рамках конференции «Ритейл в России » статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов рассказал о статусе работы над программой поддержки потребительского спроса.

Для программы требуется серьезный бюджет. Я очень надеюсь на то, что в ближайшее время мы ее запустим, — сказал замминистра, добавив, что удалось пройти большинство согласований.

Отвечая на вопрос представителей СМИ, Виктор Евтухов еще раз подчеркнул, что речи о возврате к так называемым «продовольственным карточкам» в России не идет, и идти не может.

По нашей программе граждане России, признанными получателями помощи, будут получать на специальную банковскую карту — потребительский сертификат — определенную денежную сумму, которую можно будет потратить только на товары отечественного производства, кроме сигарет и алкоголя, — отметил он.

Говоря о других проектах Министерства в области торговли, замминистра сказал, что ведомством будут приниматься все возможные меры по развитию торговли — как сетевого ритейла, так и несетевой торговли, малого бизнеса.

Недавно мы рассмотрели инициативу, которой предлагается ввести безусловный запрет возвратов продовольственных товаров торговыми сетями поставщикам. Мы организовали крупное обсуждение этого законопроекта и у себя, и на уровне субъектов Российской Федерации, а также в различных предпринимательских организациях, — сказал Виктор Евтухов. — Представители торговли и производители, которые объективно и внимательно смотрели законопроект, считают, что требуется его доработка, чтобы устранить недобросовестные и сохранить добросовестные практики.

Замминистра также рассказал о разработанном Минпромторгом России в соответствии с поручением вице-премьера Ольги Голодец пакете законопроектов, которыми предлагается комплексный подход к установлению государственного регулирования в отношении видов продукции, альтернативной традиционному табаку, имеющейся на рынке. Речь идет об электронных системах доставки никотина и систем нагревания табака. Кроме того, по словам Виктора Евтухова, сейчас Министерство готовит новую редакцию Стратегии развития торговли, которая через некоторое время будет представлена на обсуждение.

Там будут отражены те моменты, которые мы сейчас затронули, — заключил он.