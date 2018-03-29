Экспертный совет ФРП одобрил займы на шесть проектов в российских регионах

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил шесть займов на проекты в Ленинградской, Новосибирской, Тульской, Омской, Тюменской и Свердловской областях. Общая стоимость их реализации превысит 1,9 млрд рублей, из которых займы ФРП составят 964 млн рублей.

Тульскому предприятию «Полема» одобрен заём в размере 499 млн рублей по программе «Станкостроение». Предприятие наладит выпуск заготовок из прессованного металлического порошка, которые используются при производстве станков, а также в других отраслях промышленности. Сегодня российский рынок испытывает потребность в заготовках из порошковых сталей, которые не выпускаются отечественными производителями, а закупаются в полном объёме за рубежом, в основном в Европе.

Компания «Гесер» из Ленинградской области одобрен заем по программе «Комплектующие изделия» для создания импортозамещающего производства упрочненного стекла для судовых иллюминаторов. По данным компании, в настоящее время доля импорта аналогичного стекла на российском рынке составляет до 70%. В рамках проекта 100% продукции будет продаваться на внутреннем рынке, что позволит снизить долю зарубежных производителей на рынке судовых иллюминаторов до 4%.

Два проекта получили одобрение Экспертного совета по программе «Лизинговые проекты». Предприятие «Сибирский КХП» из Омской области планирует лизинг оборудования по производству рассыпных и гранулированных кормов для животных, а тюменская компания «АРС-Пром» — закупить оборудование для производства конструкций из металла, необходимого для строительства быстровозводимых зданий.

«Сибстекло» из Новосибирска , с помощью займа ФРП по программе «Проекты развития», реконструирует и модернизирует стекловаренную печь путем установки одностенных углеродных нанотрубок, что позволит увеличить прочность изготовляемого стекла.

«СпецМетКомплект» из Свердловской области получил одобрение на совместное финансирование проекта с региональным фондом. Предприятие организует производство химического компонента для теплоизоляции труб.

Прежде чем ФРП выделит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.