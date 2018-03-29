Ещё
Полгода уборки за 719 миллионов рублей: в Самаре ищут нового подрядчика для содержания дорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня

Полгода уборки за 719 миллионов рублей: в Самаре ищут нового подрядчика для содержания дорог 

63.ru 35 минут назад
Фото: 63.ru
Департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил торги на многомиллионный контракт. Чиновники ищут нового подрядчика для содержания дорог местного значения.
— Стоимость контракта составляет 718 712 150,26 рубля. Работы по договору подрядчик должен будет выполнять с 1 июня по 31 декабря 2018 года, — говорится в документах, опубликованных на сайте госзакупок.
В обязанности победителя торгов будет входить зимняя и летняя уборка улиц, тротуаров. Причем в теплое время года организация должна обеспечить помывку проезжих частей, пешеходных зон и остановок. Также она будет отвечать за содержание дорожных знаков, светофоров и аварийный ремонт дорог, в том числе картами.
Сейчас за содержание дорог отвечает муниципальное предприятие «Благоустройство». Периодические нарекания к работе организации высказывают представители прокуратуры. Этой зимой замечания касались качества уборки улиц от снега особенно на окраине города.
63.ru: последние новости
В Самарской области задержали три фуры с подделками Adidas, Lacoste и Reebok Для FIFA зарезервировали четыре участка около «Самара Арены» Вкладчикам рухнувшего «АК Банка» начнут выдавать страховые выплаты с 12 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары350
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово235
Юлия Скрипаль пошла на поправку234
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»65
Украина дала ответ по выдаче пранкера444
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение