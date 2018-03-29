Полгода уборки за 719 миллионов рублей: в Самаре ищут нового подрядчика для содержания дорог 

Департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил торги на многомиллионный контракт. Чиновники ищут нового подрядчика для содержания дорог местного значения.
— Стоимость контракта составляет 718 712 150,26 рубля. Работы по договору подрядчик должен будет выполнять с 1 июня по 31 декабря 2018 года, — говорится в документах, опубликованных на сайте госзакупок.
В обязанности победителя торгов будет входить зимняя и летняя уборка улиц, тротуаров. Причем в теплое время года организация должна обеспечить помывку проезжих частей, пешеходных зон и остановок. Также она будет отвечать за содержание дорожных знаков, светофоров и аварийный ремонт дорог, в том числе картами.
Сейчас за содержание дорог отвечает муниципальное предприятие «Благоустройство». Периодические нарекания к работе организации высказывают представители прокуратуры. Этой зимой замечания касались качества уборки улиц от снега особенно на окраине города.