Полгода уборки за 719 миллионов рублей: в Самаре ищут нового подрядчика для содержания дорог

Департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил торги на многомиллионный контракт. Чиновники ищут нового подрядчика для содержания дорог местного значения.

— Стоимость контракта составляет 718 712 150,26 рубля. Работы по договору подрядчик должен будет выполнять с 1 июня по 31 декабря 2018 года, — говорится в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

В обязанности победителя торгов будет входить зимняя и летняя уборка улиц, тротуаров. Причем в теплое время года организация должна обеспечить помывку проезжих частей, пешеходных зон и остановок. Также она будет отвечать за содержание дорожных знаков, светофоров и аварийный ремонт дорог, в том числе картами.