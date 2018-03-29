Совкомбанк открыл мини-офис в подмосковной Дубне

Совкомбанк открыл отделение в Дубне Московской области . Мини-офис расположен в центральном районе города по адресу: пр-т Боголюбова, д. 16.

В релизе банка уточняется, что это его первый офис в городе.

В отделении доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе операции по вкладам, потребительским кредитам, автокредитам, ипотеке, оформление расчетных и кредитных карт, а также карт беспроцентной рассрочки «Халва».

Офис работает по будням с 10:00 до 19:00, в субботу — до 17:00.