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Совкомбанк открыл мини-офис в подмосковной Дубне
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Совкомбанк открыл мини-офис в подмосковной Дубне 

Банки.ру 37 минут назад
Совкомбанк открыл отделение в Дубне Московской области. Мини-офис расположен в центральном районе города по адресу: пр-т Боголюбова, д. 16.
В релизе банка уточняется, что это его первый офис в городе.
В отделении доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц, в том числе операции по вкладам, потребительским кредитам, автокредитам, ипотеке, оформление расчетных и кредитных карт, а также карт беспроцентной рассрочки «Халва».
Офис работает по будням с 10:00 до 19:00, в субботу — до 17:00.
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