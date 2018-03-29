Как оформить КАСКО и не спустить деньги на ветер

Оформление КАСКО связано для автовладельцев с некоторыми сложностями. Информация на сайте страховщика может быть недостаточной и туманной, не говоря о запутанных условиях страхования. Из-за упущенных тонкостей договора, неправильно выбранной компании или типа страховки деньги на полис будут потрачены зря. Мы расскажем, как действовать, чтобы этого не произошло.

Основные моменты

Важно понять — полис КАСКО нужен автовладельцу или это условие кредитного договора в банке? Если оформления страховки требует кредитный договор, то нужно узнать, какие существуют у банка ограничения по страховым компаниям и условиям страхования. Некоторые банки предлагают страховаться только в аккредитованных ими компаниях или не позволяют покупать полис с частичным покрытием или франшизой. Кроме того, есть несколько правил оформления, которыми пользуются автовладельцы:

1. Страховая компания, которая присутствует на рынке много лет и при этом стабильно развивается, — залог возмещения убытков. Организация компенсирует ущерб, а владелец не будет чувствовать, что зря потратил деньги на страховую защиту.

2. Низкая цена страхового полиса — не первостепенное преимущество. Как правило, чем дороже страховка, тем лучше работает КАСКО: меньше сложностей будет у водителя при оформлении документации. Но и недорогие страховки необязательно бесполезны. Важно изучить отзывы клиентов и рейтинги страховой.

3. Есть 3 способа оформить договор страхования. Можно обратиться напрямую в офис выбранной компании, можно воспользоваться услугами посредников или оформить полис онлайн. При обращении к посреднику необходимо удостовериться, есть ли у него договорные отношения со страховщиком. Если договора нет, то бланки полисов числятся в списке утраченных или украденных — такая защита недействительна.

Как выбрать компанию

Некоторые автовладельцы годами оформляют КАСКО в одной и той же компании. Тем, кто покупает полис впервые, а также тем, кто решил сменить страховщика, будут полезны рекомендации:

1. Обратить внимание на рейтинг организации. Компания, входящая в первую десятку, рентабельна, в ее надежности можно не сомневаться: все заявленные убытки будут возмещены.

2. Лучше отдавать предпочтение тем фирмам, чьи филиалы есть в регионе проживания страхователя. В таком случае будет проще решить все возникающие вопросы.

3. Учитывать мнение друзей и знакомых — опытные страхователи предостерегут от заключения договора со страховой, которая не исполняет свои обязательства.

4. Изучая отзывы, стоит помнить, что большое количество положительных отзывов выглядит подозрительно.

Во-первых, люди охотнее жалуются, чем благодарят;

во-вторых, чем крупнее компания, тем больше о ней негатива;

в-третьих, некоторые компании сами инициируют написание положительных отзывов о себе.

Страховую не выбирают, опираясь только на отзывы. Лучше подходить к выбору компании комплексно.

Выбор страховки

Основной упор нужно делать на те риски, которые водитель хотел бы покрыть.

1. Полное КАСКО. Покрывает риски повреждения, гибели, совершения противоправных действий. Недостаток в том, что стоимость страховки достаточно высока, каждое изменение в состоянии ТС должно быть зарегистрировано в страховой. Если риск угона минимален, не стоит переплачивать за такой полис.

2. Сверхполное. Покрывает абсолютно все риски. Это самый дорогой полис; его ремонт может производиться только на указанной СТО. Оформить страховку можно на ограниченное число автомобилей.

3. Частичное. Недорогая защита, чаще всего с франшизой. Однако покрывает она не все риски, сумма возмещения не всегда соответствует реальным расходам на ремонт. Однако если выбран только риск «Ущерб», а машину угнали, то расходы на полис были бессмысленны.

4. Целевое. Страхование покрывает только некоторые риски, подходит для опытных водителей. Полис стоит недорого.

Детали договора

При заключении соглашения со страхователем следует обратить внимание на его условия:

1. Величина риска. Это вероятность того, что наступят условия, позволяющие зачислить событие в разряд страховых. Некорректное определение этого показателя влечет отказ компании компенсировать ущерб.

2. Исключения. Если происходит событие, попадающее в эту группу, ущерб не возмещается.

3. Расчет суммы выплаты. Необходимо знать, как будет оцениваться состояние автомобиля при его порче: с учетом амортизации или без нее. Последний вариант финансово выгоднее.

4. Порядок действий при наступлении страхового события. При неправильном порядке действий страховая имеет право отказать в возмещении ущерба.

5. Дополнительные условия. Сюда относятся особые требования страховщиков. Например, где хранится машина в темное время суток, нужны ли справки из ГИБДД для получения компенсации и так далее.

6. Порядок расторжения договора. Нужно обратить внимание на то, какие условия позволяют страховщику в одностороннем порядке расторгнуть договор.