Минтранс Подмосковья: Все автобусы региона к концу июня будут соответствовать новым возрастным стандартам

Все автобусы, обслуживающие подмосковные маршруты, к концу I полугодия 2018 г. будут соответствовать возрастным стандартам, которые прописаны в законопроекте о внесении изменений в закон «Об организации обслуживания населения на территории Московской области». Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на его главу Игоря Трескова.

«Предлагается предусмотреть стандарты возраста автобусов: пять лет — это автобусы малого класса, семь лет — автобусы среднего и большого класса.

Всего в регионе перевозку пассажиров осуществляет около 11 тыс. автобусов, и на 2018 г. намечено обновление парка транспортных средств. В рамках крупнейшей в России модернизации автопарка Мострансавто обновит более 30% транспортных средств, это свыше 1 тыс. 750 единиц новых автобусов. Поставка последней партии техники завершится уже в апреле. Обновление автобусного парка затронет также муниципальных и коммерческих перевозчиков, которые в этом году обновят свыше 1 тыс. единиц автобусов. Таким образом, к концу I полугодия на региональных маршрутах 100% автобусов будут соответствовать новым возрастным стандартам», — приводятся в сообщении слова И. Трескова.

В пресс-службе уточнили, что 29 марта депутаты Мособлдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон «Об организации обслуживания населения на территории Московской области», в рамках которого предлагается установить предельные сроки эксплуатации автобусов.

«Помимо срока эксплуатации подвижного состава, поправки закрепляют на законодательном уровне возможность оплаты проезда во всех транспортных средствах не только с помощью карты «Стрелка», но и любой банковской карты, в том числе и платежной системы «Мир». Отметим, уже с марта 2018 г. оплата проезда банковской картой введена во всех автобусах ГУП МО «Мострансавто», — отметили в пресс-службе.

Минтрансе Подмосковья добавили, что также предлагается ввести дополнительные основания для обращения в суд с целью признания свидетельства на право осуществления перевозки недействующим. Право на перевозку смогут аннулировать, если перевозчик не предоставляет данные в региональную навигационно-информационную систему (РНИС), если он неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение ДТП. Лишить лицензии также смогут за необоснованный отказ в приеме карт «Стрелка» и банковских карт, несоблюдение правил пожарной безопасности и медицинского освидетельствования водителей.

«Кроме того, в случае нарушения предоставления данных в РНИС, перевозчики будут привлечены к административной ответственности. Поправки в Кодекс Московской области об административных правонарушениях предусматривают наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 70 тыс. до 100 тыс. руб.», — пояснили в пресс-службе.