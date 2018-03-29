Мособлдума запретит возить пассажиров в автобусах старше 7 лет

Мособлдума приняла в первом чтении законопроект о предельном возрасте автобусов, сообщило областное министерство транспорта. «Предлагается предусмотреть стандарты возраста автобусов: пять лет — это автобусы малого класса, семь лет — автобусы среднего и большого класса», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков , выступая перед депутатами.

Помимо этого, законодательно закрепляется оплата проезда во всех транспортных средствах не только картой «Стрелка», но и любой банковской картой, в том числе платежной системы «Мир». Право на перевозку предлагается аннулировать через суд, если перевозчик не отдает данные с GPS/Глонасс устройств в региональную навигационно-информационную систему (РНИС), неоднократно привлекался к административной ответственности за ДТП, необоснованно отказывал в приёме карт «Стрелка» и банковских карт, не соблюдал правила пожарной безопасности и медицинского освидетельствования водителей.

Тресков сообщил, что в регионе перевозят пассажиров около 11 000 автобусов, и на 2018 год намечено обновление 30% парка Мострансавто (1750 новых автобусов). Муниципальные и коммерческие перевозчики обновят свыше 1 000 автобусов. «Таким образом, к концу первого полугодия на региональных маршрутах 100% автобусов будут соответствовать новым возрастным стандартам», — говорится в сообщении.