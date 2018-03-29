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Пенсионный фонд предупредил жителей столичного региона о новом виде мошенничества
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Пенсионный фонд предупредил жителей столичного региона о новом виде мошенничества 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) обратился к гражданам с просьбой не верить сообщениям в мессенджере Viber от некоего «Паспортного стола». Об этом в четверг сообщается на сайте фонда.
По информации отделения ПФР по Москве и Московской области, на горячие линии фонда звонят граждане и просят разъяснить, о каких выплатах через СНИЛС идет речь в сообщениях в Viber от некоего «Паспортного стола». «Гражданам приходят сообщения такого содержания: „По вашему снилсу найдены страховые начисления в размере … тыс. рублей. Подробности на сайте: snils-dok.online“, — уточнили в ПФР.
Пройдя по ссылке гражданам предлагается внести некую сумму для подключения к базе страховщиков для получения дальнейших выплат. „Эта-то сумма и уходит мошенникам. Понятное дело, что взамен доверчивый соискатель неожиданных средств ничего обещанного не получит“, — сообщили в ПФР.
»В связи с этим отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области вновь обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и предельно внимательными, не доверять сомнительным финансовым предложениям, не сообщать при запросе сторонних лиц свои персональные и паспортные данные, номера СНИЛС и особенно — номера банковских карт", — говорится в сообщении.
Гражданам также напомнили, что сотрудники государственного Пенсионного фонда России не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях, не запрашивают по телефону персональные данные и номера банковских карт, не посещают граждан на дому, не оказывают государственные услуги на дому, не проводят опросов на улице.
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