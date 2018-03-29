Пенсионный фонд предупредил жителей столичного региона о новом виде мошенничества

По информации отделения ПФР по Москве и Московской области, на горячие линии фонда звонят граждане и просят разъяснить, о каких выплатах через СНИЛС идет речь в сообщениях в Viber от некоего «Паспортного стола». «Гражданам приходят сообщения такого содержания: „По вашему снилсу найдены страховые начисления в размере … тыс. рублей. Подробности на сайте: snils-dok.online“, — уточнили в ПФР.

Пройдя по ссылке гражданам предлагается внести некую сумму для подключения к базе страховщиков для получения дальнейших выплат. „Эта-то сумма и уходит мошенникам. Понятное дело, что взамен доверчивый соискатель неожиданных средств ничего обещанного не получит“, — сообщили в ПФР.

»В связи с этим отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области вновь обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и предельно внимательными, не доверять сомнительным финансовым предложениям, не сообщать при запросе сторонних лиц свои персональные и паспортные данные, номера СНИЛС и особенно — номера банковских карт", — говорится в сообщении.

Гражданам также напомнили, что сотрудники государственного Пенсионного фонда России не сообщают по телефону о неожиданных денежных поступлениях, не запрашивают по телефону персональные данные и номера банковских карт, не посещают граждан на дому, не оказывают государственные услуги на дому, не проводят опросов на улице.