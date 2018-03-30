С 1 апреля татарстанцам увеличат социальные пенсии

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, на 2,9% проиндексируют с 1 апреля, сообщает пресс-служба ПФР по РТ

Пенсию увеличат военнослужащим, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, участникам Великой Отечественной войны людям, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», космонавтам, а также нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев. Всего в Татарстане 81 тысяча получателей такого вида пенсии.

Выплата увеличится и для получателей социальных пенсий. К ним относятся те граждане, которые не заработали право на страховую пенсию по старости, кто потерял кормильца, круглым сиротам, инвалидам, детям-инвалидам и детям, оба родителя которых неизвестны. Социальные пенсии в Татарстане получает более 78 тысяч граждан.

«Как и раньше, в 2018 году в Татарстане не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера. Всем неработающим пенсионерам будет производиться федеральная социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в Республике Татарстан, которая составляет 8 232 рубля. Эта сумма складывается из размера назначенной пенсии по линии ПФР и социальных выплат по линии соцзащиты», — отметил Управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин.