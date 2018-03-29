Кому в Татарстане повысят пенсию 1 апреля?

Кого коснется повышение пенсии с апреля

«На 2,9% проиндексируют пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальные, — отвечает Управляющий отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин. — В РТ их получают около 160 тыс. человек, включая 78 тыс. получателей соцпенсий.

Рост пенсий по государственному пенсионному обеспечению ожидает

военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, участников ВОВ, граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленин­града», космонавтов, а также нетрудоспособных членов семей погибших или умерших военнослужащих и чернобыльцев.

Соцпенсии вырастут

у тех, кто потерял кормильца, круглых сирот, детей, чьи родители неизвестны, инвалидов, детей-инвалидов, у тех, кто не заработал право на страховую пенсию по старости. Средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению в РТ на 1 января превышал 8 тыс. руб., а размер социальных пенсий был равен 8 тыс. руб.».