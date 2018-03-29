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Кому в Татарстане повысят пенсию 1 апреля?
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Кому в Татарстане повысят пенсию 1 апреля? 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Кого коснется повышение пенсии с апреля
«На 2,9% проиндексируют пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальные, — отвечает Управляющий отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин. — В РТ их получают около 160 тыс. человек, включая 78 тыс. получателей соцпенсий.
Рост пенсий по государственному пенсионному обеспечению ожидает
военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, участников ВОВ, граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленин­града», космонавтов, а также нетрудоспособных членов семей погибших или умерших военнослужащих и чернобыльцев.
Соцпенсии вырастут
у тех, кто потерял кормильца, круглых сирот, детей, чьи родители неизвестны, инвалидов, детей-инвалидов, у тех, кто не заработал право на страховую пенсию по старости. Средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению в РТ на 1 января превышал 8 тыс. руб., а размер социальных пенсий был равен 8 тыс. руб.».
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