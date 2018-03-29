Чтобы не стать пешеходом, вологжанин вспомнил о родительском долге

Мужчина оплатил задолженность по алиментам в размере более 100 тысяч рублей. Житель Устюженского района вспомнил о своей семилетней дочери после того, как судебные приставы пригрозили ему лишением водительских прав.

Права управления нерадивого отцы судебные приставы намеревались уже во второй раз. Два года назад мужчина задолжал более 70 тысяч рублей. Оплатил долг по алиментам сразу после уведомления судебных приставов.

Должник из Вытегорского района, который тоже не захотел стать пешеходом, уплатил 20-тысячный долг страховой компании. Мужчина должен был возместить материальный ущерб.

Узнать о своих долгах можно в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте службы судебных приставов. Также информация доступна в мобильном приложении «ФССП» для всех типов смартфонов.