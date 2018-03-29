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Более 91% жалоб, поступивших за 1,5 месяца работы группы «Антиснег — Нижний Новгород», отработано подрядчиками
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Более 91% жалоб, поступивших за 1,5 месяца работы группы «Антиснег — Нижний Новгород», отработано подрядчиками 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Более 91% (или 875) обращений, поступивших за полтора месяца работы группы «Антиснег — Нижний Новгород» снято подрядчиками, сообщили корреспонденту NewsRoom24 в городской администрации 29 марта.
Согласно полученной информации, всего за почти два месяца существования сообщества в социальной сети городские власти были проинформированы о наличии 960 территорий, которые требовалось убрать от снега, в том числе, очистить пешеходные дорожки.
«Благодаря активным участникам группы был выявлен ряд проблемных вопросов, в том числе «белые пятна» — никому не принадлежащие территории на карте города, — рассказали в администрации. — Когда люди видят неубранный снег, часто возникает вопрос к местной администрации. Однако за уборку снега отвечают и ДУКи, и ТСЖ. Именно для этого в ежедневном режиме работала Административно-техническая инспекция. Сотрудники выходили и выписывали либо предписания, или в случае наличия нарушений — составляли протокол. В администрацию регулярно поступала сводка по всем объектам, по количеству выписанных предписаний и нарушений. Самое важное — изменить отношение всех заинтересованных сторон к вопросам благоустройства, и, конечно, культуру проживания в Нижнем Новгороде».
Собеседник агентства уточнил также, что в 2018 году будет создана информационная система для контроля за дорожными и коммунальными службами, которая на сегодняшний день находится в стадии разработки. Предложения и замечания экспертов будут включены в техническое задание для разработчиков будущего электронного портала.
Напомним, группу «Антиснег — Нижний Новгород» создала в социальной сети Facebook городская администрация 4 февраля 2018 года. Почти за два месяца существования сообщества в него вступили 2,1 нижегородцев, которые опубликовали,7 тысяч фото— и видеоматериалов, иллюстрирующих недостаточную уборку снега в городе.
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