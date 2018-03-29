Кабмин в ближайшее время обсудит снижение порога беспошлинного ввоза интернет-заказов

"Вопрос будет обсуждаться в правительстве в ближайшее время. Обсуждаются разные параметры (снижения лимита беспошлинного ввоза — прим. ТАСС) — €500, €200 на первом этапе. Пока окончательных решений нет", — сказал Сазанов.