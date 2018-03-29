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Челябинское УФАС признало рекламу «Люкс Воды» незаконной
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Челябинское УФАС признало рекламу «Люкс Воды» незаконной 

Уральский меридиан 24 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Челябинское УФАС России признало рекламу «Люкс Воды» со сведениями «Потому что лучшая!» противоречащей требованиям рекламного законодательства, поскольку в ней отсутствовала обязательная информация о критерии, по которому осуществлялось сравнение.
Служба установила, что баннеры с заявлением о превосходстве данной бутилированной воды перед аналогичным товаром иных производителей распространялись в г. Челябинске, г. Копейске, г. Коркино и г. Еманжелинске.
Обращение о недопустимости размещения такой рекламы питьевой воды под брендом «Люкс Вода» в Челябинское УФАС России направил житель г. Челябинска, указавший на недостоверность ее содержания.
Согласно требованиям рекламного законодательства превосходство рекламируемого товара перед аналогичной продукцией должно быть подкреплено соответствующими доказательствами и документами. В рекламном тексте необходимо указывать критерий, по которому такое сравнение осуществляется и который имеет объективное подтверждение.
Комиссия Челябинского УФАС России по рассмотрению данного дела указала, что использование в рекламе слов в сравнительной степени без указания конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение, означает возможность проведения такого сравнения по любому критерию.
В рекламе «Люкс Воды» содержалась ссылка на проведенное маркетинговое исследование, согласно которому данная бутилированная вода признана лидером на территории Уральского региона только по двум критериям — объем продаж и вкус. При этом в исследовании по последнему критерию участвовала только определенная категория населения — беременные женщины, мамы детей до 10 лет и спортсмены.
«Однако рекламный лозунг «Потому что лучшая…Люкс Вода» может сформировать у потребителей впечатление, что рекламируемая питьевая вода обладает преимуществами перед продукцией конкурентов в целом. Согласно п.1 ч.3 ст.5 Закона о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами», — сообщили в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 29 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 8.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона „О рекламе“ информация, содержащаяся в рекламе, должна отвечать критериям достоверности, в том числе в целях формирования у потребителя верного, истинного представления о товаре (услуге), его качестве, потребительских свойствах.
Челябинское УФАС России признало рекламодателя данной рекламы ООО Компания „Уральский родник“ нарушившим Закон о рекламе и выдало предписание о прекращении ее дальнейшего распространения.
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