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Долги по зарплате предлагают взыскивать с работодателей принудительно
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Долги по зарплате предлагают взыскивать с работодателей принудительно 

Авторадио 1 час назад
Минтруд подготовил законопроект, по которому инспекции по труду смогут принудительно взыскивать с работодателя задолженность по заработной плате. Документ опубликован в базе нормативных правовых актов. Согласно инициативе, принудительное взыскание зарплаты возложат на Федеральную службу судебных приставов на основании решения государственного инспектора труда. По данным Минтруда, задолженность по зарплате в России на 1 марта 2018 года достигает около 2,8 млрд руб. В министерстве отмечают, что действующие механизмы и инструменты обеспечения соблюдения трудового законодательства недостаточно защищают права работников и требуют совершенствования.
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