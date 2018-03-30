Долги по зарплате предлагают взыскивать с работодателей принудительно 

Минтруд подготовил законопроект, по которому инспекции по труду смогут принудительно взыскивать с работодателя задолженность по заработной плате. Документ опубликован в базе нормативных правовых актов. Согласно инициативе, принудительное взыскание зарплаты возложат на Федеральную службу судебных приставов на основании решения государственного инспектора труда. По данным Минтруда, задолженность по зарплате в России на 1 марта 2018 года достигает около 2,8 млрд руб. В министерстве отмечают, что действующие механизмы и инструменты обеспечения соблюдения трудового законодательства недостаточно защищают права работников и требуют совершенствования.