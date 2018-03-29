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Опрос: большинство черногорцев поддержат Джукановича на выборах президента
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Опрос: большинство черногорцев поддержат Джукановича на выборах президента 

РИА Новости 32 минуты назад
БЕЛГРАД, 29 мар — РИА Новости. Свыше 50% граждан Черногории проголосуют за кандидатуру экс-премьера Мило Джукановича на предстоящих выборах президента республики, свидетельствуют данные соцопроса Центра за демократию и права человека (CEDEM).
CEDEM опросил 1004 граждан Черногории с 20 по 28 марта. Основной вопрос был о предпочтениях избирателей на предстоящих президентских выборах, которые состоятся 15 апреля. Результаты опубликованы на сайте CEDEM.
Максимальную поддержку опрошенных — 50,6% — получил экс-премьер и глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович.
На втором месте с 35,5% симпатий респондентов — беспартийный выдвиженец нескольких оппозиционных партий, в том числе Демократического фронта, Младен Боянич.
Единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович от оппозиционной Социал-демократической партии получила поддержку от 7,9% участников анкетирования.
Лидер ориентированной на сотрудничество с Россией и Сербией партии «Настоящая Черногория» Марко Милачич получил 2,9% симпатий опрошенных.
Остальные три кандидата набрали менее 2,5% поддержки избирателей. В случае проведения второго круга волеизъявления за кандидата от власти голос планируют отдать 55% опрошенных, за выдвиженца оппозиции — 45% участников исследования.
Ранее Государственная избирательная комиссия Черногории утвердила семь кандидатов в президенты на предстоящих 15 апреля выборах.
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