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На востоке Москвы закрыли торговый центр
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На востоке Москвы закрыли торговый центр 

360tv.ru 36 минут назад
Крупный торговый центр «Щелково» временно прекратил работу на востоке столицы. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.ru», опубликовав фотографию с бумажной вывеской «Опечатано. Не вскрывать», заверенной печатью Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
ТЦ открыли в 1995 году в здании бывшего завода «Хроматрон». В комплексе работали крупный гипермаркет, киноцентр и магазины. На официальной странице магазина не указано подробностей о причинах закрытия.
Согласно неподтвержденным данным, здание закрыли после пожарной проверки. В администрации ТЦ пояснили, что магазин должен заработать после устранения технических неполадок. Назвать конкретные сроки они затруднились.
Массовые внеплановые проверки торговых центров проходят в Подмосковье. За сутки проверили 50 объектов, а во всем регионе их числится более тысячи. О результатах работы проверяющие органы доложат губернатору Андрею Воробьеву.
Пожарные инспекции по всей России начались после трагедии в Кемерове. 25 марта загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, из которых большинство — дети. После ЧП следователи возбудили уголовное дело по трем статьям.
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