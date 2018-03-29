На востоке Москвы закрыли торговый центр

Крупный торговый центр «Щелково» временно прекратил работу на востоке столицы. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.ru», опубликовав фотографию с бумажной вывеской «Опечатано. Не вскрывать», заверенной печатью Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

ТЦ открыли в 1995 году в здании бывшего завода «Хроматрон». В комплексе работали крупный гипермаркет, киноцентр и магазины. На официальной странице магазина не указано подробностей о причинах закрытия.

Согласно неподтвержденным данным, здание закрыли после пожарной проверки. В администрации ТЦ пояснили, что магазин должен заработать после устранения технических неполадок. Назвать конкретные сроки они затруднились.

Массовые внеплановые проверки торговых центров проходят в Подмосковье . За сутки проверили 50 объектов, а во всем регионе их числится более тысячи. О результатах работы проверяющие органы доложат губернатору Андрею Воробьеву