Участники рынка отметили улучшение ситуации с организацией железнодорожных перевозок в направлении портов

Большая часть участников анкетирования (73%) отметили улучшение ситуации с организацией железнодорожных перевозок в направлении портов за последний год. Ключевыми факторами улучшения ситуации они назвали совместную работу всех участников перевозочного процесса (указали 43% респондентов) и внедрение ОАО «РЖД» новых технологий организации перевозок (30%).

С другой стороны, респонденты положительно отметили внедрение ОАО «РЖД» новых технологий организации перевозочного процесса. Также большинство респондентов отмечают, что сократилось среднее время нахождения грузового вагона в порту под выгрузкой (указали 67% респондентов), а также сократилось время оборота грузового вагона при перевозке грузов в направлении портов (60%). В то же время только 12% респондентов указали, что уровень технической оснащенности морских портов полностью соответствует текущим потребностям клиентов. При этом 86% опрошенных назвали проблему повреждения подвижного состава при выгрузке, а 25% указали, что она носит постоянный характер. По мнению большинства участников анкетирования, объем погрузки всех грузов на железнодорожном транспорте по итогам 2018 года вырастет на 2,9%. При этом драйвером роста станет именно отправка грузов в порты: по мнению аудитории, объем перевозки в направлении портов по итогам 2018 года вырастет на 3,2%.

С презентацией результатов анкетирования можно ознакомиться по ссылке.