Взвешенный подход: покупатели жилья опасаются брать рассрочку надолго

Минимальный период рассрочки — 1 месяц, максимальный — 2 года, но эти периоды не пользуются большим спросом. Самый популярный срок по итогам 2017 года — 2 месяца, при этом в 2015-м он составлял 6 месяцев.

Доля сделок с периодом рассрочки на период от 1 до 6 месяцев выросла с 55% до 63%.

Специалисты связывают динамику с отсутствием роста доходов у населения. «Люди стали подходить к вопросу оформления такой сделки более взвешенно», — отметила генеральный директор компании Наталья Шаталина . На короткие сроки оформляют рассрочку те, кто в ближайшее время может продать квартиру, гараж, машину и так далее.

В целом же доля покупок недвижимости в рассрочку за последние три года снизилась с 15% до 11%. По итогам же января-февраля текущего года доля таких сделок в общей структуре составила 5%.