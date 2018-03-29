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Взвешенный подход: покупатели жилья опасаются брать рассрочку надолго
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Взвешенный подход: покупатели жилья опасаются брать рассрочку надолго 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Минимальный период рассрочки — 1 месяц, максимальный — 2 года, но эти периоды не пользуются большим спросом. Самый популярный срок по итогам 2017 года — 2 месяца, при этом в 2015-м он составлял 6 месяцев.
Доля сделок с периодом рассрочки на период от 1 до 6 месяцев выросла с 55% до 63%.
Специалисты связывают динамику с отсутствием роста доходов у населения. «Люди стали подходить к вопросу оформления такой сделки более взвешенно», — отметила генеральный директор компании Наталья Шаталина. На короткие сроки оформляют рассрочку те, кто в ближайшее время может продать квартиру, гараж, машину и так далее.
В целом же доля покупок недвижимости в рассрочку за последние три года снизилась с 15% до 11%. По итогам же января-февраля текущего года доля таких сделок в общей структуре составила 5%.
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