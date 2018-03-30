Тамбовский пилот вертолета доставил пассажира в «Ашан» и получил штраф в 2 тысячи рублей

Пилот вертолета «Robinson R‐44 II», который приземлился на парковку торгового центра в Тамбове , чтобы доставить пассажиров, оштрафован на две тысячи рублей. Случай произошел 12 января 2018 года. Об этом сообщили пресс‐служба Мичуринской транспортной прокуратуры.

Воздушный транспорт простоял на парковке две минуты, после чего поднялся в воздух и улетел. Известно, что пилот забрал мужчину, которого ранее и доставил к магазину. Мичуринская транспортная прокуратура провела проверку по данному случаю.

Установлено, что 12 января 2018 года пилот вертолета «

RobinsonR-44 II», имея соответствующее разрешение на полет и посадку воздушного судна за пределами города Тамбова, отклонившись от маршрута, приземлил вертолет в центре города Тамбова, на автомобильной стоянке клиентов и работников магазина «Аксон» и «Ашан» , после чего высадил двух человек и улетел.

пресс-служба

Мичуринской транспортной прокуратуры.

В итоге пилота привлекли к административной ответственности за «нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства».

Теперь мужчина, управлявший «Robinson

II», должен будет заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

28 марта российский самолет в Лондоне переехал ногу сотруднику аэропорта. Пострадавшего с серьезной травмой эвакуировали на вертолете в госпиталь. Воздушное судно из РФ также получило повреждения, поэтому вылет задержали. В итоге российский борт приземлился в Санкт-Петербурге

с 15‐часовой задержкой.