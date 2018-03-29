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На востоке Москвы закрыли крупный ТЦ
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На востоке Москвы закрыли крупный ТЦ 

Газета.Ru 1 час назад
На пересечении Щелковского шоссе и МКАДа на востоке Москвы временно закрылся торговый центр «Щелково», об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru" с места событий. ТЦ был открыт в 1995-м году в здании бывшего завода «Хроматрон», в нем работают крупный гипермаркет, киноцентр и магазины.
На официальной странице комплекса подробностей о причинах закрытия не указано. По неофициальным данным, здание закрыли после проверки по соблюдению требований противопожарной безопасности. В администрации ТЦ рассказали, что он должен заработать после устранения технических неполадок, сроки пока неизвестны, передает Business FM.
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