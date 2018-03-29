«Ромир»: число поддерживающих либерализацию тарифов ОСАГО с ноября 2017 года выросло на 9,4%

Исследовательская компания «Ромир» в феврале 2018 года провела второе исследование в целях оценки отношения автомобилистов к модернизации системы ОСАГО, в частности к либерализации тарифов, необходимость которой признают уже и ЦБ РФ , и Минфин . Итоги второй волны опроса приводит пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

По итогам первой волны исследования в ноябре 2017 года выяснилось, что значительная часть автовладельцев поддерживает либерализацию тарифов. Вторая волна показала, что таких людей становится все больше. На 5 процентных пунктов выросла доля тех, кто положительно относится к изменениям, нацеленным на либерализацию, — до 58% во второй волне опроса с 53% в первой (в абсолютном выражении их число выросло на 9,4%, следует из релиза). На 4 п. п. больше стало тех автовладельцев, которые считают, что либерализация позволит улучшить ситуацию на рынке ОСАГО (48% в феврале 2018 года против 44% в ноябре 2017-го). Также на 4 п. п. выросла доля тех, кто считает, что справедливый тариф снизит стоимость ОСАГО для добросовестных водителей и увеличит для лихачей: в ноябре согласных с этим утверждением было 64% от числа опрошенных, в феврале — уже 68%. При этом 71% считает, что сейчас добросовестные водители платят за недобросовестных и за тех, кто злоупотребляет правом.

Вторая волна исследования также продемонстрировала, что число автовладельцев, которые винят в нынешнем кризисе ОСАГО недобросовестных водителей и криминальных автоюристов, растет. Причем по отдельным вопросам число респондентов, осуждающих «автоюризм», выросло с момента предыдущего опроса в несколько раз. Так, например, в четыре раза больше автомобилистов, чем в первой волне опроса, заявляют, что никогда не будут прибегать к услугам автоюристов (8% против 2%). Большинство водителей считают, что автоюристы наживаются на чужих проблемах (51%) и создают проблему рынку и другим автовладельцам (27%).

Автолюбители негативно относятся к нарушителям: водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (95%), водителям, создающим аварийные ситуации своими маневрами и нарушение ПДД (94%), и к так называемым «шашечникам», то есть водителям, которые постоянно маневрируют между потоками машин без подачи соответствующего сигнала (90%).

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Результаты второй волны исследования также показывают, что доля респондентов, воспринимающих ОСАГО как важный для водителей вид страхования, выросла почти вдвое по сравнению с ноябрем 2017 года (с 23% до 42%), как данность воспринимает «автогражданку» 41% ответивших (против 21% во время предыдущего опроса). О важности ОСАГО для автомобилистов чаще говорили респонденты из Дальневосточного федерального округа, который считается неблагополучным из-за чрезмерной активности недобросовестных посредников: в 2017 году сумма накладных расходов в судах, то есть выплат, не имеющих отношения непосредственно к ремонту транспортных средств, в округе составила 976 млн рублей, тогда как сумма основного требования была почти на 110 млн рублей меньше. Это является главным индикатором деятельности криминальных автоюристов. Около трети опрошенных (30%) согласны с мнением о том, что ОСАГО позволяет обеспечить страховую защиту; значимо чаще данный тезис также поддерживали водители Дальневосточного ФО: например, с этим утверждением согласны 64% опрошенных в Амурской области , 42% в Камчатском крае и 38% — в Приморском.

«Половина опрошенных водителей (50%) уверена, что ОСАГО находится на курсе улучшения. Причем доля таких автолюбителей выросла с момента последнего опроса в конце прошлого года на 6 процентных пунктов, — отмечает генеральный директор ООО «Ромир Мониторинг Стандарт» Ольга Горелова . — В целом по результатам второй волны исследования можно говорить о положительной тенденции изменения отношения автомобилистов к ОСАГО, а также осведомленности и поддержки процессов либерализации тарифов».

Более половины опрошенных (53%) согласились, что ОСАГО стало более клиентоориентированным (в первую волну опроса таких было 50%). Об улучшении своего отношения к ОСАГО за последние два года в феврале 2018 года говорили 18% респондентов против 14% в ноябре 2017-го.

Половина опрошенных согласилась с предположением, что если система ОСАГО не изменится, то рост тарифов неизбежен, причем он будет происходить на основе субъективной оценки в зависимости от экономической ситуации в стране.

Введение справедливого тарифа как меру борьбы с автоюристами рассматривает 41% опрошенных — на 5,5 п. п. больше, чем во время прошлого опроса. Система ОСАГО, по мнению участвовавших в опросе, в настоящее время слишком доступна для различных нечестных схем обогащения (39%). Об этом чаще, чем в других регионах, говорили в Приволжском ФО (47%), который считается одним из самых «токсичных».

Говоря о том, какие изменения в ОСАГО необходимы, 62% опрошенных называют либерализацию тарифов (или введение свободного тарифа с усилением конкуренции между страховщиками), введение персонифицированного тарифа. 81% респондентов поддерживает введение индивидуального тарифа по ОСАГО. Респонденты также часто (45%) называли среди необходимых мер зачистку рынка от недобросовестных автоюристов и совершенствование e-ОСАГО (40%).

В сравнении с первой волной исследования наблюдается также заметное снижение доли автолюбителей, считающих, что выгоднее не покупать страховку, а заплатить штраф за ее отсутствие. То есть можно надеяться, что число водителей, ездящих без полиса, будет сокращаться, заключают исследователи.