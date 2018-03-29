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В Шадринских магазинах торговали опасной для здоровья одеждой
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В Шадринских магазинах торговали опасной для здоровья одеждой 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Детские и подростковые вещи: футболки, нижнее белье, обувь и многое другое было изъято из ПК «Кооператор» после проверки, организованной региональным Управлением Роспотребнадзора. Нижнее бельё, футболки, носочки, обувь и многое другое лежало на прилавках без специальной маркировки. На изделиях отсутствовала информация о составе материала, условиях стирки и даже размера, а это является грубым нарушением. Неизвестность могла обернуться для покупателя серьезными проблемами со здоровьем.
Например, на материал синтетического происхождения у ребенка возможна аллергия и зуд. А от носки сомнительной обуви возможен грибок. Среди опасного товара были вещи, от которых исходил резких запах химии. Согласно законодательству, на одежде обязательно должно быть указано, что перед тем, как надеть, ее необходимо выстирать. Надзорное ведомство уверило, что не промаркированную продукцию из магазинов изъяли, а материалы проверки переданы в суд. Судья Шадринского районного суда уже рассмотрел дело и признал виновным в административном правонарушении товароведа. Сотруднику теперь придется выплатить крупный штраф.
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