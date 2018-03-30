РАН: за три года «утечка мозгов» из РФ выросла в два раза

C 2013 по 2016 года число высококвалифицированных эмигрантов из России выросло с 20 до 44 тысяч человек. О «возросшей в последние годы утечке человеческого капитала» в ходе общего собрания Российской академии наук заявил главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин, передает

"С 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, а среднегодовое сокращение персонала, который занимается исследованием и разработками, с 2000 года составляет 1,3% в год", — отметил он.

По словам Долгушкина, ученых стало меньше и в институтах Федерального агентства научных организаций (ФАНО). За последние три года их число сократилось с 69,5 тысячи до 67 тысячи человек, добавил он.

Главный ученый секретарь президиума РАН также обратил внимание на то, что серьезную возрастную проблему. «Хотя доля исследователей в возрасте до 39 лет выросла с 41 до 43,3%, средний возраст исследователя превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста», — пояснил он.

В конце февраля этого года вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин призвал принять меры по предотвращению «утечки мозгов», в том числе из российской оборонной промышленности.

"Ни в коем случае не отдавать те решения, которые вырабатываются в нашей стране, ученым другого мира. Крайне важно, чтобы результаты интеллектуальной деятельности оставались в стране. У нас это самое слабое место", — подчеркнул он (цитата по "Интерфакс"

"Мы, вкладывая огромные деньги в подготовку талантов, а потом, не давая возможности нашим специалистам, умным, толковым, грамотным — лучшим молодым людям России внедрить, реализовать то, что у них есть в голове, тем самым открываем шлюзы, чтобы вымывать этот потенциал за рубеж", — добавил тогда он.

В январе было опубликовано

новое исследование

РАНХиГС , согласно которому главными причинами роста «утечки мозгов» из РФ являются изменение экономической ситуации и переоценка перспектив.

По оценкам исследователей, за рубежом проживают около 2,7 млн уроженцев России, из них примерно 1,5 млн человек сохраняют российское гражданство. Ежегодно, согласно зарубежной статистике за последние годы, в развитые страны эмигрируют около 100 тысяч человек, из них в среднем около 40% имеют высшее образование.

В качестве причин, «выталкивающих» россиян из страны, большинство респондентов назвали «заметное изменение экономической ситуации после 2014 года, ведущее к трудностям на рынке труда, снижению зарплат, сокращению возможностей для карьерного развития».

При этом для четверти выехавших на первое место среди таких факторов вышли «политическая ситуация, разочарование после выборов 2012 года и особенно события 2014 года».