Сотрудники библиотеки на Ухтомской приняли участие в Московском культурном форуме 

Управа района Лефортово: последние новости

Собянин: Промышленность Москвы показала рост производства в 2016 году

В ЮВАО строительство станции метро «Некрасовка» выходит на финишную прямую

Движение по участку ТПК столичного метрополитена от станции «Нижегородская» до «Лефортово» планируют запустить в 2018 году