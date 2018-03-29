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Сотрудники библиотеки на Ухтомской приняли участие в Московском культурном форуме
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Сотрудники библиотеки на Ухтомской приняли участие в Московском культурном форуме 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Сотрудники библиотеки № 120 района Лефортово 23 марта приняли активное участие в первом дне работы Московского культурного форума в Манеже. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа Алексей Тепляков.
— На площадке библиотек ЮВАО, в рамках проекта «Живая карта мира — Путеводитель по Италии», сотрудниками библиотеки был проведен мастер-класс по изготовлению декоративных деревьев — топиариев, — сообщил Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (вт)
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