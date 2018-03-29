На сайте районной газеты Восточного Дегунина начался опрос для дачников 

На сайте районного издания «Дегунинские вести» появился тематический опрос для дачников. Читателям предстоит рассказать, чем они занимаются за городом.
Всего доступно шесть вариантов ответа. Активные жители района, которые любят чинить, пилить и мастерить, могут выбрать ответ «Строю дом/баню/беседку». Садоводам подойдут варианты «Копаю огород» или «Сажаю цветы». В опросе также присутствуют пункты «Ничем, отдыхаю от города», «Встречаюсь с друзьями детства» и «У меня нет дачи».
Результаты голосования будут опубликованы на сайте газеты «Дегунинские вести» 11 апреля. Напомним, участие в опросе анонимное и не требует регистрации. (мю)