Мамута: по 3 млн заемщиков в бюро кредитных историй была передана неверная информация

Банки часто передают в бюро кредитных историй неверную или устаревшую информацию. Об этом заявил руководитель службы защиты прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

В совокупности, по его словам, искаженная информация была передана по 3 млн человек. У некоторых была заявлена просроченная задолженность, которая давно погашена.

Он отметил, что с внедрением коэффициентов по кредитам PTI и LTV такая ложная информация будет иметь критические последствия.

Продуктовый виджет