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Мамута: по 3 млн заемщиков в бюро кредитных историй была передана неверная информация
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Мамута: по 3 млн заемщиков в бюро кредитных историй была передана неверная информация 

Банки.ру 2 часа назад
Банки часто передают в бюро кредитных историй неверную или устаревшую информацию. Об этом заявил руководитель службы защиты прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
В совокупности, по его словам, искаженная информация была передана по 3 млн человек. У некоторых была заявлена просроченная задолженность, которая давно погашена.
Он отметил, что с внедрением коэффициентов по кредитам PTI и LTV такая ложная информация будет иметь критические последствия.
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