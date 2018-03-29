Мамута: большая часть жалоб граждан связана с по потребкредитованием

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута заявил, что большая часть жалоб со стороны граждан связана с по потребительским кредитованием.

«37% жалоб связаны с потребительским кредитованием. Много люди жалуются на навязывает услуг, в первую очередь, это связано со страховыми продуктами», — сказал он на ХХ Всероссийской банковской конференции, организованной АБР.

По его словам, менее часто встречаются жалобы по поводу мисселлинга и взыскания.

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