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Мамута: большая часть жалоб граждан связана с по потребкредитованием
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Мамута: большая часть жалоб граждан связана с по потребкредитованием 

Банки.ру 46 минут назад
Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута заявил, что большая часть жалоб со стороны граждан связана с по потребительским кредитованием.
«37% жалоб связаны с потребительским кредитованием. Много люди жалуются на навязывает услуг, в первую очередь, это связано со страховыми продуктами», — сказал он на ХХ Всероссийской банковской конференции, организованной АБР.
По его словам, менее часто встречаются жалобы по поводу мисселлинга и взыскания.
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