Контролерам дадут власть над «зайцами»

Министерство транспорта России направило в правительство предложение по расширению полномочий контролеров в общественном транспорте. Об этом сообщает Strelka Magazine.

Если предложение одобрят, то у проверяющих появится возможность требовать у пассажиров удостоверяющие личность документы. В настоящее время такие полномочия есть только у сотрудников полиции.

Таким образом, полагают в министерстве, у контролеров появится возможность быстрее оформлять штрафы за безбилетный проезд и пользование чужими льготами

Одновременно с этим предложением в Минтрансе рассматривают возможность введения единого штрафа для безбилетников — он может оказаться в 20 раз больше стоимости проезда.