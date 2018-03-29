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Контролерам дадут власть над «зайцами»
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Контролерам дадут власть над «зайцами» 

Мослента 59 минут назад
Министерство транспорта России направило в правительство предложение по расширению полномочий контролеров в общественном транспорте. Об этом сообщает Strelka Magazine.
Если предложение одобрят, то у проверяющих появится возможность требовать у пассажиров удостоверяющие личность документы. В настоящее время такие полномочия есть только у сотрудников полиции.
Таким образом, полагают в министерстве, у контролеров появится возможность быстрее оформлять штрафы за безбилетный проезд и пользование чужими льготами
Одновременно с этим предложением в Минтрансе рассматривают возможность введения единого штрафа для безбилетников — он может оказаться в 20 раз больше стоимости проезда.
Сейчас размер штрафа варьируется в зависимости от региона: например, в Москве за безбилетный проезд придется заплатить тысячу рублей, а за использование чужой социальной картой — 2,5 тысячи.
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