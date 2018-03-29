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В Башкирии в семь раз выросло число паломнических туров
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В Башкирии в семь раз выросло число паломнических туров 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Число туристов, совершивших в 2017 году религиозно-паломнические поездки, выросло в семь раз, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Госкомитетом Башкирии по предпринимательству и туризму подведены итоги деятельности организаций в сфере туризма в республике в 2017 году. По данным статистики, общее число предприятий, занятых в оказании туристических услуг, выросло по сравнению с 2016 годом, на 7,5%. При этом юридических лиц стало больше на 20%, а индивидуальных предпринимателей меньше на 15%. На 9% увеличилась численность номеров, на 50% — коечный фонд. Число ночевок превысило 1,7 млн — на 11% больше, чем в 2016 году.
Изменились и цели туристских пребываний. Больше стало визитов в командировочных целях и для получения образовательных услуг (на 60%), на лечение и оздоровительные процедуры (на 66%). В 7 раз увеличилось число религиозно-паломнических поездок (со 108 до 786).
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