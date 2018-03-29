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Россиян пожаловались на подозрительный банк
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В сети появился новый подозрительный банк 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пользователи портала Банки.ру сообщили о контактах с представителями якобы новой банковской организации под названием «Московский финансовый банк». По словам пользователей, о банке они узнали из телефонного звонка его представителя, который сообщил об одобрении заявки на кредит.
Пользователи заподозрили неладное, когда представитель организации отказался пригласить их в офис для оформления, а предложил оформить кредит через курьерскую службу. При этом от клиента требовалось внести 3 500 рублей в качестве комиссии.
Администрация портала Банки.ру сразу отреагировала на сообщения своих пользователей и провела небольшое расследование. Домен сайта организации был зарегистрирован на физическое лицо, хотя обычно его регистрируют на юридическое лицо. Также на сайте сообщается, что Московский финансовый банк — это российский банк с иностранным капиталом. Однако, какой именно зарубежный банк является материнским, сотрудник колл-центра организации так и не ответил.
Самый главный фактор, который позволяет судить о мошенническом характере организации, — отсутствие лицензии Центробанка на осуществление банковской деятельности.
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