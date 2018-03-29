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Сколько нужно стажа? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Мне не хватает одного года до необходимых 15 лет страхового стажа. Значит, трудовую пенсию мне не назначат, а назначат только социальную?
Отвечает заместитель управляющего ОПФР по Пермскому краю Раиса Тарских:
«С 1 января 2015 года требования по минимальному страховому стажу (то есть тому периоду работы, за который работодатель отчислял за вас взносы в ПФР) для назначения трудовой пенсии по старости действительно ужесточились. Но норма в 15 лет, которая станет дей­ствовать лишь в 2024 года, вводится постепенно: 6 лет в 2015 году, 7 — в 2016-м и т. д., ежегодно увеличиваясь на один год. В 2018 году для назначения трудовой пенсии по старости достаточно иметь 9 лет страхового стажа. Продолжительность требуемого стажа определяется на день достижения пенсионного возраста (мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет).
Кроме того, чтобы получать такую пенсию, нужно соответствовать ещё одному условию — сформировать к этому времени пенсионные права в объёме определённого количества баллов. С 2025 года их должно быть не меньше 30. Эта норма тоже вводится поэтапно: 6,6 балла в 2015 году; 9 баллов — в 2016-м и т. д., ежегодно увеличиваясь на 2,4 балла. В 2018 году необходимый минимум для трудовой пенсии — 13,8 балла».
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