Более 33 млн поездок оплатили с помощью «Стрелки» пассажиры Мострансавто в I квартале 2018 г.

Более 33 млн поездок оплатили пассажиры ГУП Московской области «Мострансавто» с помощью единой транспортной карты «Стрелка» в I квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе предприятия.

«За I квартал текущего года пассажиры Мострансавто совершили свыше 33,6 млн поездок по единой транспортной карте «Стрелка». Из них свыше 8 млн — по картам учащегося, 235 тыс. — по льготным картам. Кроме того, 2,7 млн поездок было совершено по объединенным картам «Стрелка-Тройка» и «Тройка-Стрелка», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, ежедневно по карте оплачивалось 396 тыс. поездок. Средняя стоимость одной поездки на городских маршрутах Мострансавто по единой транспортной карте «Стрелка» за первый квартал составила 30,43 руб., что на 36% выгоднее оплаты проезда наличными средствами — 48 руб. за одну поездку. С помощью карты один пассажир оплачивал в среднем 31 поездку в месяц.

«Самыми активными пользователями «Стрелки» за три месяца стали пассажиры Видного — 95%. На втором месте — жители Долгопрудного (86%). На третьем месте — пассажиры Домодедово (84%). В целом по предприятию (31 филиал) доля использования «Стрелки» составила 74% от платных поездок», — отметили в пресс-службе.