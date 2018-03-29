В Волгоградской области стимулируют покупку квартир в долгостроях

Волгоградская областная дума приняла поправки в региональный закон, предоставляющие скидку по ипотеке тем, кто готов купить жильё в домах с незавершённым долевым строительством.

Предполагается, что скидка в размере 5,5% ставки ипотечных кредитов будет предоставляться первые два года ипотеки, причём её размер не может превышать 15 тысяч рублей в месяц. Суммарная скидка на одного покупателя может составить 360 тысяч рублей. Для этих расходов в областном бюджете уже предусмотрено более 70 млн рублей.

Цель новации — привлечь к завершению строительства долгостроев дополнительные средства. В приволжском регионе 42 проблемных многоквартирных дома, возводимых с долевым участием. Чтобы их достроить, требуется около 3,3 млрд рублей. В то же время в этих домах остаются нереализованными более 1,5 тысячи квартир стоимостью более 2,7 млрд рублей. В случае их продажи появляется большая часть средств для решения проблемы дольщиков, в том числе обманутых.

«Новая мера поддержки увеличит инвестиционную привлекательность недостроенных домов и станет ещё одним инструментом решения проблемы дольщиков», — считает председатель комитета Волгоградской областной думы по ЖКХ, жилищной политике и строительству Юрий Корбаков.