Как зарабатывать на банковской карте

Банковские карты все чаще используют для повседневных покупок. Впервые за 10 лет зафиксирован тренд: граждане все меньше денег снимают с карт, предпочитая ими расплачиваться. Средний чек таких покупок составляет около девятисот рублей. Каждый день эти потраченные деньги без риска могут приносить новые деньги, если заставить их работать.

— Банковской картой сегодня никого уже не удивишь. За последние десять лет безналичный расчёт плотно вошёл в повседневную жизнь россиян. Это, прежде всего, удобно. Не надо, как раньше носить с собой кошелёк с пачкой денег. Вот только не все знают, что платежные карты — неплохой способ заработать. Если правильно выбрать и использовать карты, то вы можете даже получить дополнительный доход.

Конкуренция среди банков привела к появлению услуги кэшбека. Вы расплачиваетесь картой, и часть потраченных средств вам возвращают на карту. Как это делает Елизавета Пономарёва и в супермаркетах, и на автозаправке, и кинотеатрах, а также кафе. Возврат может достигать 6% от покупки.

— У меня в месяц, в среднем, возвращается около 800 рублей. Посчитайте сами, в год почти 10 000. Согласитесь, неплохо, если учесть, что дополнительно мне для этого делать ничего не приходится.

Еще одна возможность заработать при использовании карт — получать за покупки бонусы и расплачиваться ими. Большой популярностью пользуются совместные программы с авиакомпаниями. Платите картой за продукты и копите мили на отпуск.

— Чем больше рассчитываетесь картой, соответственно, тем больше миль накопите. Я тратил чуть более 20 тысяч в месяц на покупки, и за год накопил 5 000 миль. Это считай, что 50% на билет из Калининграда до Санкт-Петербурга

У карт с кэшбэком и карт бонусных программ есть нюанс. Обслуживание карт платное. Обычно дороже, чем обслуживание стандартных карт. Да и в зачет идут не все операции.

Кирилл Попов, корреспондент:

— Поэтому перед тем, как выбрать карту, необходимо решить простую математическую задачу: прикинуть сумму выгоды за год и вычесть из неё сумму за обслуживание карты. Остаток то, что вы заработаете, расплачиваясь картой.

Можно зарабатывать всей семьей, если несколько карт привязать к одному счету. В результате все траты идут на накопление бонусов.

Павел Семчук, житель Калининграда:

— У нас на общей семейной карте всегда остаются небольшие деньги, и мы тоже заставили их работать. У нас капает процент на остаток денег. В месяц получается 500 рублей.

Крупные суммы эксперты советуют держать на вкладе в банке и утверждают: сейчас даже с невысокими процентами это выгодно. Дело в низкой инфляции. Несколько лет назад высокие ставки съедала высокая инфляция.

Екатерина Лозгачева, начальник Управления разработки денежно-кредитной и информационной политики Банка России

— Если мы сравним ставку по годовым вкладам, которая была в начале прошлого года, они тогда составляли 8% и выше, и инфляцию, которая на конец года снизилась до 2.5%, то мы поймем, что держатели вкладов получили реальный доход.

Если делать короткий вывод, то они будет таким: деньги будут приносить деньги, если они не лежат под подушкой. А уж как ими распоряжаться, решать, конечно же, только вам.